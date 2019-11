Vremea în acest weekend

11:15

Cu Ewan McGregor ca protagonist şi Mike Flanagan ca regizor ('Gerald's Game', 2017), 'Doctor Sleep' este continuarea la clasicul film horror 'The Shining' (1980) realizat de reputatul cineast britanic Stanley Kubrick. În acest sequel, Danny Torrance, care era un copil în 'The Shining', luptă acum ca adult cu dependenţa de alcool şi traumele din copilărie în timp ce încearcă să ajute prin puterile sale telepatice o altă tânără care are abilităţi extraordinare. Emilia Clarke, care anul acesta s-a despărţit de fanii serialului 'Game of Thrones', schimbă complet registrul cu 'Last Christmas', o comedie romantică unde îl are ca partener pe Henry Golding. Paul Feig ('Bridesmaids', 2011) regizează acest film despre o tânără (Clarke) care lucrează la un magazin de decoraţii de sărbători a cărei viaţă este dată peste cap când întâlneşte întâmplător un bărbat (Golding) care o va face să vadă altfel lucrurile. Având în vedere că luni 11 noiembrie în SUA se sărbătoreşte Memorial Day (Ziua Veteranilor) miza acestui weekend este 'Midway', un film potrivit pentru amatorii cinematografiei de război. Realizat de Roland Emmerich, cunoscut pentru blockbustere ca 'Independence Day' (1996) şi cu o distribuţie de actori reputaţi ca Luke Evans, Patrick Wilson, Dennis Quaid, Ed Skrein, Mandy Moore şi Darren Criss, filmul prezintă bătălia de la Midway, după atacul asupra bazei militare de la Pearl Harbor şi înfruntarea cu Japonia, care a fost decisivă pentru soarta celui de-al Doilea Război Mondial. O altă comedie este 'Playing With Fire' în care joacă actorii John Cena, Keegan-Michael Key şi John Leguizamo, sub comanda regizorului Andy Fickman. Având ca protagonişti un grup neobişnuit de pompieri, 'Playing With Fire' prezintă povestea lui Jake Carson (Cena) care trebuie să se ocupe de trei copii cu riscul de a-şi neglija îndatoririle profesionale.