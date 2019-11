Merkel: ziua căderii Zidului Berlinului „rămâne un moment fericit în istoria Germaniei”

16:40

Premierul Moldovei, Maia Sandu, a prezentat proiectul guvernului său pentru modificarea legii procuraturii. „Reforma justiției nu este moftul meu personal. E promisiunea pe care am făcut-o oamenilor, iar eu îmi respect promisiunile. Oamenii cer dreptate – pentru asta suntem aici”, a spus Sandu precizând și că „da, noi am făcut anumite compromisuri. Le-am făcut pentru a reuși să îndeplinim obiectivul principal - o Procuratură independentă, o justiție adevărată. Lupta pentru procurorul general este ultima redută. Este linia roșie. În această preselecție nu pot admite niciun derapaj - rolul procurorului general este prea important pentru sistemul justiției, iar ingerințele rău intenționate ne pot costa pe toți - pe cetățenii Republicii Moldova - prea mult”. În opinia șefei cabinetului de la Chișinău, în trecut, „funcția de procuror a fost tranzacționată pe sub masă între partide, iar atunci când procurorul comitea abuzuri, nimeni dintre politicieni nu-și asuma răspunderea pentru ele. Politicienii arătau cu degetul unul la altul și se acopereau cu declarații despre falsa independență a procurorului”.În aceste condiții, Maia Sandu a decis să verifice personal candidaturile pentru această funcție și, apoi, va propune o listă scurta Consiliului Superior al Procurorilor, care va înainta propunerea președintelui Republicii Moldova. Legea mai prevede că instituțiile responsabile vor fi obligate să prezinte toate informațiile pe care le dețin pentru a verifica integritatea candidaților.