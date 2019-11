Ambasada SUA cere liderilor politici să găsească un consens cât mai rapid, care să păstreze calea țării de reformare a Justiției

07:10

Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat în termeni neașteptat de categorici situația din Alianța nord-atlantică, afirmând într-un interviu cu The Economist că „suntem pe punctul de a asista la moartea cerebrală a NATO". Problemele majore, potrivit lui Macron, sunt dezangajarea Statelor Unite şi comportamentul Turciei, stat membru care a intervenit în Siria fără nici o coordonare cu aliații săi. „Nu există nicio coordonare a deciziei strategice a Statelor Unite cu partenerii din NATO şi asistăm la o agresiune desfăşurată de un alt partener din NATO, Turcia, într-o zonă unde sunt în joc interesele noastre, fără coordonare", a subliniat el. La începutul lui decembrie are loc summiitul NATO de la Londra.Cancelara germană Angela Merkel a replicat ulterior că nu este de acord cu afirmaţiile preşedintelui francez, considerând că acesta a folosit „termeni radicali''. La rândul său, secretarul general al NATO a respins criticile lui Macron, susținând că NATO rămâne „puternică'', iar Statele Unite „lucrează împreună mai mult decât am făcut-o de decenii''.