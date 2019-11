Petiție în susținerea Guvernului Sandu; „Societatea trebuie să se solidarizeze”

10:10

„Veniți azi la 14:30 în fața Parlamentului să vă arătați pașnic susținerea pentru guvernul Maia Sandu. Ani la rând am protestat împotriva, a venit timpul să protestăm pentru. Vrem justiție independentă, vrem instituții libere și o viață prosperă pentru fiecare cetățean. Când îl dădeam jos pe Plahotniuc, în nici un caz nu o făceam doar pentru a elibera loc pentru următorul oligarh. Nu pentru asta am luptat. Nu pentru asta am riscat cu propria securitate. Am făcut-o pentru a elibera țara de hoție...