Ryanair anunță o promoție cu bilete de la 9 euro din București și Timișoara spre numeroase destinații europene

30 de tineri şi tinere, participanţi la LEGATHON: Hack Corruption. Law to the People, vor elabora o interfaţă a unei aplicaţii pentru semnalarea legilor care generează sau pot genera cazuri de corupţie. Instrumentul va fi utilizat pentru platforma Centrului Național Anticorupție. Articolul „Hack Corruption. Law to the People.” 30 de tineri vor crea un instrument care va ajuta la semnalarea legilor generatoare de corupţie apare prima dată în #diez.