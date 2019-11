Beneficiarii pot ridica, începând cu 8 octombrie, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă

01:15

La mulţi ani plini de fericire şi împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta! La mulţi ani, să ai o sănătate beton, să ai o zi bună şi să n-ai noroc de ghinion! Lumea toată-i trecătoare, oamenii se trec şi mor, tu eşti nemuritoare, La mulţi ani şi mult umor! Să trăieşti o mie de ani şi încă o viaţă, să petrecem, să bem până dimineaţă. Sub tavan de stele, Şi cu bani şi fără bani, Într-un miez frumos de noapte, lumea-ţi spune La mulţi ani! Un simplu La mulţi ani plin de nobleţe, acum că m-am debranşat şi gândesc la rece! „Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros „La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi”. Mesaje de „La multi ani” pentru Sf. Mihail şi Gavril. Cele mai frumoase urări şi sms-uri pentru Mihai şi Gabriel. Aproximativ 1,3 milioane de români îşi serbează marţi, pe 8 noiembrie, ziua numelui, cu ocazia sărbătoririi Sinfiţilor Mihail şi Gavriil. Prezentăm mai jos o serie de mesaje de „La multi ani” pentru Sf. Mihail şi Gavril. Cele mai frumoase urări şi sms-uri pentru Mihai şi Gabriel. Mesaje de „La multi ani” pentru Sf. Mihail şi Gavril. Cele mai frumoase urări şi sms-uri pentru Mihai şi Gabriel! Arhanghelul Mihail, înger al adevărului şi al dreptăţii, să-ţi stea alături mereu, la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Mihai/Mihaela! De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşească şi să strălucească în calea ta către fericire. La mulţi ani Mihai! La multi ani, de Sfintii Mihail si Gavril! Sa ai parte de multa sanatate, bucurii, impliniri si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! Ingerul Gavril, inger al Bunei Vestiri, sa iti calauzeasca pasii Gabriel/Gabriela si sa ai parte de o zi la fel de frumoasa ca tine “La multi ani! Arhanghelul Mihail, inger al adevarului si al dreptatii, sa-ti stea alaturi mereu, la bine si la greu, sa-ti lumineze calea si sa-ti arate destinul. La multi ani Mihai/Mihaela! Azi fiind o mare sarbatoare, Sfintii Mihail si Gavriil si ziua numelui tau, primeste din partea mea multe urari de bine, fericire, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor! Fie ca din aceasta zi Sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. Multa sanatate si un sincer La multi ani! Sper ca ziua numelui tau sa iti aduca multe motive de a sarbatorii. La multi ani, Mihai! De ziua numelui tau cele mai frumoase dorinte sa devina realitate. La multi ani, Gabriel! Fie ca Sfintii ce te protejaza sa-ti aduca mult noroc, fericire si impliniri. Sa ai o zi minunata! Ziua numelui sa-ti fie plina de realizari si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta! La multi ani, Gabi! Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului numai bine. La multi ani, Gabriela! Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari si sa iti umple sufletul de voie buna. La multi ani, Mihai! Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vietii tale, lasa-i astazi sa se impleteasca intr-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti impodobeasca viata si sa-ti vezi implinite toate dorintele. La multi ani, Mihaela! Gabriel (a) te felicit cu ocazia zilei de nastere si iti urez un cer senin, un soare stralucitor, fericire deplina si tot ceea ce este mai pur si mai luminos. Fie ca aceasta sarbatoare sa-ti aduca in dar realizarea tuturor visurilor. Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie! Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de colorata precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cantecul privighetoarei si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori. MESAJE DE SF. MIHAIL ȘI GAVRIL. De Sfantul Mihail si Gavril, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special