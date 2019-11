1500 de antreprenori din țară și de peste hotare, așteptați la ediția din acest an a „Moldova Business Week”

09:10

Mai mult de 1600 de terenuri pe întreg teritoriul țări sunt contaminate cu poluanți organici persistenți și produse industriale. Aceasta în condițiile în care în țară sunt 23 de depozite de substanțe toxice. De asemenea, există teritorii cu stocuri de pesticide perimate, a căror cantitate se estimează la peste 200 de tone fracție