Contractul colectiv, obligatoriu. Renunțarea la drepturi, lovită de nulitate

Concediul neplătit nu poate afecta durata concediului plătit Lucrez într-o companie de mai puțin de un an. În primele șase luni de lucru, am folosit un concediu neplătit. Acum vreau să-mi iau concediul plătit, însă din cauza că am folosit mai mult de 14 zile concediu neplătit, mi s-a spus că o să-mi […]