Președintele Bulgariei blochează numirea noului procuror general

Anularea concursului pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general ar putea duce la o eventuala demitere a Guvernului. Unii experți vorbesc despre o rupere a majorității parlamentare și sugerează că democrații se vor manifesta ca cei mai mari oponenți ai lui Plahotniuc pentru a încerca să vină la putere. Printre aceștea se numără și comentatorul Roman Mihăeș. Roman Mihăeș: „Eu cred că asistăm la o gravă criză politică, în primul rând, în cadrul coaliției de guvernare dintre PSRM și Blocul ACUM. Am încercat să culeg niște opinii de la deputații și de la o fracțiune, și de la alta și am înțeles că, practic, guvernul se află în prag de demisie. Socialiștii ar putea să voteze moțiunea PD-ului și eu bănuiesc că mișcarea dnei Maia Sandu de asumare a răspunderii pe modificări la Legea procuraturii vin ca să preîntâmpine un vot pe moțiune și o încercare de a forța nota și de a încerca să se poziționeze într-așa un mod încât să devină ca un fel de piatră de încercare pentru socialiști.”Europa Liberă: Șefa executivului a și declarat că Igor Dodon și Andrian Candu ar fi interesați să pice guvernul. De ce s-ar suprapune aceste interese pe moment ale celor doi actori – Igor Dodon, care rămâne a fi liderul informal al socialiștilor, și Andrian Candu, care reprezintă opoziția parlamentară PD?Roman Mihăeș: „Trebuie să ne întoarcem la 7-8 iunie, când socialiștii au făcut guvern comun cu Blocul ACUM, atunci interesele socialiștilor și ale Blocului ACUM au coincis, dușmanul comun era Vlad Plahotniuc. Blocul ACUM și socialiștii mai bine de patru luni s-au ocupat cu scoaterea oamenilor lui Vlad Plahotniuc din structuri, oamenii lui Vlad Plahotniuc au părăsit toate fotoliile importante, inclusiv PD-ul are o conducere care nu este tocmai pe placul lui Vlad Plahotniuc. Se știe lucrul acesta că el a avut alți favoriți, și anume Candu și Cebotari, duetul acesta era favoritul lui Plahotniuc. În acest context, PD-ul devine un partid frecventabil și pentru dreapta, și pentru stânga pentru a reveni la discuții privind reformatarea guvernării.”Europa Liberă: Și se pliază interesele socialiștilor cu ale democraților?Roman Mihăeș: „Candu a făcut o declarație în premieră foarte importantă. El a spus că „noi putem să venim la guvernare cu oricare dintre formațiunile parlamentare”. Până acum ei nu spuneau chestia asta. Asta înseamnă că au avut loc anumite negocieri prealabile, pentru că așa declarații nu se fac întâmplător. Și în partea dreaptă, și în partea stângă PD-iștii au găsit anumite puncte de sprijin, dar eu nu cred că există niște înțelegeri definitive, cred că există niște discuții preliminare pe ambele sectoare – și cu Blocul ACUM, și cu socialiștii –, pentru că între Blocul ACUM și socialiști s-au întâmplat câteva evenimente care fac incompatibilă aflarea lor de mai departe împreună.”Europa Liberă: Dar declarațiile pe care le-a făcut Igor Dodon, inclusiv Europei Libere, spunând că mai degrabă se declanșează alegeri anticipate decât să se facă o reconfigurare pentru majoritatea parlamentară, cum pot fi înțelese?Roman Mihăeș: „Socialiștii au două soluții. Eu am înțeles declarația dlui Dodon anume în sensul că, dacă ar cădea guvernul respectiv cu ACUM-ul, el nu ar merge să mai facă un guvern, dar ar înclina spre alegeri anticipate, adică nu ar merge spre un guvern deschis cu PD-ul. Și după declarația ministrei Justiției și a dnei Sandu, situația a ajuns deja la un punct foarte fierbinte. S-au trecut toate liniile roșii pe toate părțile. Eu cred că trebuie să vorbim în primul rând despre conflictul legat de sectorul de justiție și de procuratură.”Europa Liberă: Dar Maia Sandu așa și spune: „Unele persoane sunt deranjate de eforturile de eliminare a corupției și pentru asta încearcă să taxeze guvernul”.Roman Mihăeș: „Este adevărat că există viziuni diferite în cadrul coaliției de guvernare privind reforma justiției. Blocul ACUM și în speță premierul și PAS-ul văd într-un fel, pe anumite segmente au fost criticate aceste inițiative ale Ministerului Justiției de către Comisia de la Veneția. Știți foarte bine că există un raport preliminar și urmează încă unul. Pe de altă parte, socialiștii au viziunea lor. Socialiștii pledează pentru modificări mai lente și constituționale.”Europa Liberă: Și au și asul din mânecă – Curtea Constituțională, care așteaptă verdictul Comisiei de la Veneția.Roman Mihăeș: „Da. Probabil că era mai judicios ca Maia Sandu să aștepte decizia Comisiei de la Veneția, să înghețe procesul de numire a procurorului general, dacă există divergențe, să aștepte verdictul definitiv al Comisiei de la Veneția și apoi să vină cu niște soluții, pentru că așa se creează impresia că s-a făcut o mișcare unilaterală, neagreată nici de partenerii lor de guvernare, socialiștii, nediscutată nici cu opinia publică, nici cu societatea civilă. Deci, se încalcă toate procedurile de adoptare a unor legi atât de importante. Pentru a modifica Legea procuraturii, ai ca minimum nevoie de avize de la Procuratura Generală, de la Consiliul Superior al Magistraturii, de la organizațiile profesionale, de la experți, de la partidele parlamentare, extraparlamentare. Deci, s-a trecut peste toate procedurile respective, s-a mers pe asumarea răspunderii, care pune socialiștii și democrații în fața unui fapt împlinit și cu riscul de a cădea guvernul.”Europa Liberă: Dar de ce democrații ar face jocul socialiștilor?Roman Mihăeș: „Foarte simplu. Democrații sunt puși într-o situație în care din data de 14 iunie asupra lor s-au declanșat proceduri juridice și penale foarte dure și severe și mai mulți dintre ei sunt atrași în dosare penale. Din anumite informații, în dosarul care se laudă Andrei Năstase și unii parlamentari că ar fi primul grup organizat sunt câteva sute de membri simpli și din conducerea Partidului Democrat. Deci, niște abuzuri împotriva lor inimaginabile în alte timpuri, pentru că democrații când au fost la putere, procuratura nu a îndrăznit să intenteze și să instrumenteze un dosar de grup criminal organizat niciunui partid din Republica Moldova. Iată că această guvernare – și deja de la dl Ceban știm că procurorul general interimar este dirijat de dl Năstase, într-un fel sau altul, nu știu dacă este adevărat, dar asta a explicat dl Ceban – a intentat dosar de grup criminal organizat unui partid parlamentar, chiar și după plecarea lui Plahotniuc, și asta-i foarte grav și e o măsură antidemocratică, din punctul meu de vedere. Și iată de ce democrații sunt puși într-o situație în care ei sunt primii interesați în căderea Guvernului Sandu. Ei trebuie să-și salveze cumva situația, să revină în orice formulă la guvernare, pentru că altfel, dacă continuă dosarele penale în ritmul în care s-au pornit, la acest partid în scurt timp va fi toată conducerea pusă în pușcărie sau implicată în proceduri judiciare foarte și foarte costisitoare, de lungă durată și cu pierdere de imagine etc.”Europa Liberă: Dar dacă Igor Dodon acceptă declanșarea anticipatelor, atunci dosarele rămân pe rol?Roman Mihăeș: „Da, dar anticipatele le dau democraților o șansă să ia o gură de aer. Nimeni nu știe care vor fi rezultatele anticipatelor. Dar poate ei revin la guvernare după anticipate? Deci e o șansă în plus pentru ei.”Europa Liberă: Cine își asumă declanșarea alegerilor anticipate, dacă eventual se ajunge la scrutin?Roman Mihăeș: „Alegerile anticipate ar fi logice și corecte și din cauză că s-a schimbat radical puterea politică, s-au schimbat regulile de joc.”Europa Liberă: Și ele s-ar face în baza votului mixt?Roman Mihăeș: „Nu, ele trebuie să se facă în baza codului nou.”Europa Liberă: Dar nu există decizia Curții Constituționale?Roman Mihăeș: „Știm, știm, așteptăm decizia Curții, dar eu cred că nu este logic, dacă se vor întâmpla alegeri anticipate, se vor întâmpla în februarie sau în martie anul viitor, de exemplu, la un an de zile după scrutinul precedent, ele se fac în baza vechiului cod, cu atât mai mult că decizia veche a Curții Constituționale sună timp de un an. Timp de un an nu se pot face alegeri în baza unui cod nou, chiar dacă rămâne acea decizie în vigoare și să admitem că se fac anticipate, ele oricum o să se facă în baza codului nou, adică în baza sistemului proporțional. Problema este simplă. Acest mariaj, cum spunea dl Kozak, era făcut împotriva lui Plahotniuc pentru câteva luni de zile. Eu îmi aduc aminte ce spunea Kozak...”Europa Liberă: Dar decizia nu a luat-o Kozak de unul singur, totuși au fost trei actori importanți: Rusia, UE și SUA.Roman Mihăeș: „De acord că au fost trei actori importanți, dar cuvântul decisiv a fost al lui Kozak și al lui Hahn. Deci, știm renumita telegramă pe care a primit-o Dodon de la președintele Germaniei, care el își recunoaște meritul pentru crearea coaliției. Avem o coaliție girată clar de către Germania și Rusia pe care statele Unite au fost nevoite într-un fel s-o accepte. La început, atunci și România avea o poziție mai rezervată, în primele zile după crearea coaliției, după asta, când au început statele Uniunii Europene rând pe rând să recunoască această coaliție, a venit și declarația Departamentului american. N-a venit în prima zi. Dar această coaliție, toți actorii politici importanți, toți experții înțeleg că ea nu poate să dureze mult timp, ea este, cum spun și ei, nefirească. Ea a fost făcută pentru a-l scoate pe Plahotniuc care atunci era văzut ca răul suprem din joc, pentru că era un pericol comun și pentru stânga, și pentru dreapta. Astăzi însă, după ce a plecat Plahotniuc, sunt alte obiective în fața societății și în fața acestor partide. În mod logic și foarte corect ar fi ca să fie alegeri anticipate parlamentare, partidele politice să fie apreciate de alegători în baza noului cod, că atunci s-au invocat multe încălcări de lege, mai ales în circumscripții și ca noile alegeri să nu fie viciate de probleme care erau în trecut, să fie un vot corect, care să dea o putere politică legitimă, pentru că puterea de astăzi este legitimă, dar nu este legitimată, pentru că ei singuri n-au recunoscut legitimitatea deplină a alegerilor din 24 februarie.”Europa Liberă: Sondajele de opinie arată că cetățenii nu-și doresc anticipate. Contează foarte mult cine se va face vinovat de declanșarea alegerilor anticipate?Roman Mihăeș: „Sigur că contează, dar situația care s-a creat în parlament între forțele politice e de așa natură că nici o forță mare politică nu mai are încredere în cealaltă forță ca să facă o guvernare. Deci, noi avem un PD, un PSRM și un Bloc ACUM care au pornit un război total unii împotriva altora. Astăzi, războiul politic a ajuns la cote aproape de criză politică și de cădere a guvernului din cauză că premierul Maia Sandu încearcă să-și impună candidații la funcția de procurori către CSP, ceea ce a stârnit niște reacții negative și la democrați, și la socialiști.”Europa Liberă: Dar ce trebuia să facă Maia Sandu? Să accepte rezultatele concursului?Roman Mihăeș: „Trebuia să aștepte decizia Comisiei de la Veneția, trebuia să înghețe procesul, să spună: „Oameni buni, noi n-o să grăbim procesul, noi o să așteptăm decizia și verdictul Comisiei de la Veneția”. Eu bănuiesc că cineva știa care o să fie în linii mari decizia Comisiei de la Veneția, pentru că deja cea precedentă e clară, e negativă și ca să anticipeze o eventuală decizie a Curții Constituționale prin care să declare neconstituționale modificările și toată comisia să fie declarată neconstituțională, s-a venit cu un pas în forță, dar prin pasul acesta în forță Maia Sandu pune în pericol acest guvern și riscul ca guvernul să cadă este de 70-80% astăzi, din punctul meu de vedere.”Europa Liberă: Dar Dvs. știți că despre remanieri guvernamentale se vorbește de mult. Și Igor Dodon, și exponenții socialiștilor, fruntașii PSRM-ului aruncau câte o declarație spunând că unii miniștri trebuie schimbați cu alții. Roman Mihăeș: „Bine, remanierea guvernamentală se impunea, pentru că socialiștii la 7-8 iunie a.c. au cedat tot guvernul, în afară de Ministerul Apărării, Blocului ACUM, care atunci a motivat că are nevoie de pârghii pentru ca să dezoligarhizeze țara, ca să facă anumite reforme...” Europa Liberă: Dvs. știți care a fost înțelegerea: speakerul parlamentului e din partea PSRM, guvernul aparține Blocului ACUM.Roman Mihăeș: „Eu am vorbit și cu unii, și cu alții. Înțelegerea a fost: trei miniștri de la PSRM, trei miniștri – Reintegrarea, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării. Atunci, Andrei Năstase a făcut o supralicitare și a cerut Ministerul de Interne pentru o lună sau două luni de zile. Deci, deja a depășit termenul. Socialiștii, cel puțin, au dreptul să ceară Ministerul de Interne din cota care li s-a promis lor la 7-8 iunie, dar ei vin cu o propunere de a li se acorda și un minister sau două din zona socială. Ei vor să aibă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, nu văd nimic în chestia asta. Las’ să arate rezultate, să-și ia și ei niște responsabilități, nu-i atât de principial ca să le ofere la socialiști un minister sau două. Problema este alta, că de astăzi cred că s-a depășit tema asta deja, nu mai putem să vorbim despre remanierea guvernului. Din informațiile mele, socialiștii examinează foarte serios posibilitatea să voteze moțiunea de cenzură a democraților sau când se va prezenta Maia Sandu în parlament, conform procedurii, 33 de deputați sau 34 de deputați pot cere demisia guvernului și aici nu am nici o garanție că socialiștii nu vor vota, pentru că ei pot să motiveze că nu s-au respectat niște înțelegeri și să propună ceea ce a spus Dodon: alegeri anticipate parlamentare.”Europa Liberă: Dar această majoritate parlamentară e zdruncinată și de rezultatele alegerilor generale locale?Roman Mihăeș: „Sigur că da. Victoria lui Ceban le permite socialiștilor să meargă la discuții și la negocieri cu Blocul ACUM de pe alte poziții, de forță. Ei în premieră au câștigat Primăria Chișinăului și asta le permite – apropo, socialiștii au locul întâi la consilieri la votul politic pe țară și locul doi la primari, după PD; PD, în mod surprinzător, fiind în opoziție, a luat locul întâi la primari și locul trei la consilieri la votul politic. Socialiștii se consideră acum din punct de vedere tactic îndreptățiți să ceară anumite cedări din partea Blocului ACUM. Blocul ACUM, bineînțeles, refuză orice fel de cedări și avem o criză politică, care este supradimensionată și de evenimentele din ziua de azi.”Europa Liberă: În societate se speculează că și în sânul PSRM nu ar fi lucrurile tocmai destul de clare, pentru că și acolo s-ar fi creat două tabere.Roman Mihăeș: „Eu am auzit versiunea că Ceban ar avea o opinie separată în PSRM, dar, din câte înțeleg eu, nu este o fracțiune în cadrul PSRM-ului, este un curent, să zicem așa, un grup. Eu cred că Ceban după ce vor trece câteva luni, el are nevoie de 3-6 luni ca să se întărească în funcția de primar, să arate niște rezultate și abia după asta, probabil, el își va impune mai mult opinia. La momentul actual, eu cred că el încă va asculta de Igor Dodon. Dacă guvernul va fi demis, conform legii, președintele numește în locul premierului demis orice ministru premier interimar.”Europa Liberă: Dar tot din componența actualului guvern?Roman Mihăeș: „Din componența actualului guvern, el poate să-l pună și pe ministrul Apărării, de exemplu.”Europa Liberă: Dar poate să-l pună pe Andrei Năstase?Roman Mihăeș: „Poate să-l pună pe Andrei Năstase – de ce nu? – interimar, dar oricum nu va fi Maia Sandu.”Europa Liberă: Și asta e și ținta în care se ochește?Roman Mihăeș: „Eu cred că Maia Sandu nu este cel mai mare adversar al dlui Dodon, eu cred că persoanele care stau în spatele Maiei Sandu sunt implicate mai mult, pentru că Maia Sandu este sinceră în anumite decizii de-ale ei, dar există o expertiză proastă și niște legi care nu sunt calitative. Ceea ce am văzut noi și prin prisma raportului și expertizei Comisiei de la Veneția. Deci, Legea privind modificarea Curții Supreme de Justiție este foarte necalitativă, adică acolo blocul juridic la PAS și la guvern e foarte slab, și la Ministerul Justiției. Și e o problemă care posibil că o induce pe Maia Sandu în eroare și o implică în niște chestiuni care sunt neconstituționale, pentru că ceea ce vrea premierul – să numească doi candidați –, asta se numește imixtiunea politicului în justiție și e foarte gravă în orice țară a lumii chestia asta.”Europa Liberă: Dar, pe de altă parte, tot ei i s-a sugerat că ar trebui să fie suficientă voință politică și să-și asume? Roman Mihăeș: „Bine, dar ei au promis că se va face prin concurs numirea respectivă. Noi am avut la Curtea Constituțională probleme cu concursul, avem la procurorul general probleme cu concursul. Apropo, socialiștii au făcut o cedare în fața Blocului ACUM, când ei au cerut o comisie la Ministerul Justiției, socialiștii au votat-o, au promulgat-o. Ei n-au vrut să facă lucrul acesta. Deci, din șase membri ai comisiei unul era pus de socialiștii și cinci erau puși de Blocul ACUM. Mi se pare destul de grav ce se întâmplă. Eu sper că vor avea negocieri între partide, se vor încerca niște dialoguri, se va încerca găsirea unei situații de compromis. Dacă nu se întâmplă un compromis, Guvernul Maia Sandu cade într-un termen foarte scurt, de maximum o săptămână-două.”