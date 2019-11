Cine au fost Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil cinstiți mâine

09:00

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. A. Boldur 1-19, 4-20, 9999, Băcioiul Nou 1-31, 2-30, 999, str-la Băcioiul Nou 3, 9/1, Gh. Bezviconi 5-17, 6-16, Gh. Cucereanu 4-12, 19, 30, 69, str-la Gh. Cucereanu 1-5, 28, Imașului 2-28, Muncești 600-706, 605, Muzelor 2-20, 3-21, Pășunilor 5, 10/1, Revaca 2, 2A,B, 3,6,6A, st-la Revaca 2,4, V. Zarzar 1-37, 4-38, st-la V. Zarzar 3, 15, 35, 4,10,16,26,28, V. Tulnic 3-23, 16-18, Zmeurei 5, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Nicolai Zelinski 32/1, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Nicolai Zelinski 32/2, 32/3, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Alba Iulia 99, 99A, 103, 202, 204, 204/1, 204/2, 204A, 206, 206/1, șos. Balcani 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 9999, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Ioana Radu 13-19, 14-20, Ștefan Neaga 32-34, 33-41, T. Ciobanu 1-23, 2-22, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Alexei Șciusev 65, 89, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Atelierilor, Cantinei, Cartușa, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 16:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 4. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: str. 27 August 2, 2C parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. 27 August, Dm. Cantemir, Gh. Asachi, Gh. Coșbuc, str și str-la Precupa parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Centru: șos. Hîncești 999, 9999, în intervalul de timp între 09:25 - 17:25 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice str. Albișoara 6, 8, 10, 12, 14, Dm. Cantemir 1, 1J, 3/2, 6, 12, 14, Tiraspol 5, în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Schinoasa Deal str-la parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 10:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 8. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. A. Doga 4, T. Vladimirescu 6, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Anenii Noi: s. Gura Bîcului: str. Basarabia, Dnestrovscaea, Doina, Gura Bîcului, Novaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Hîrbovăț, partial, in intervalul de timp, intre 08:30 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucție a liniei electrice aeriene. 10. Cantemir: str. Zavodscaea 20 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 11. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Tomai: str. 28 Iunie, Calinina, Chirov, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Comsomolischii str-la, Cosmonavtov, E.Dimcioglo, Gaidar, Gheorghi Jucov, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Karl Marx, Karl Marx, Lenin, Malinovschi, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lomonosov, Mira, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Pobedî, Sadovaea, Sovetscaea, Stepnaea, Şcolinaea, Tomai, Vladimir Vîsoţki, Voinov Internaţionalistov, Voroşilov, Zarecinaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Alexandr Puşkin, Griboedova str-la, Mihail Lomonosov, Suvorova str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Suvorova str-la parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Călăraşi: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Constantin Stamati, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 1 str-la, Vişinilor de jos parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru cel Bun, Bojole, Elineţchii, Podiş, Podiş 2 str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 07.00 - 18:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Frumoasa, s. Hîrjăuca, s. Nișcani, s. Parcani, s. Pitușca parțial, în intervalul de timp între 07.00 - 18:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Răciula: str. Ștefan Cel Mare, Răciula parțial, în intervalul de timp între 07.00 - 18:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Vălcineț: str. Volcineț parțial, în intervalul de timp între 07.00 - 18:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 13. Căuşeni: str. Păcii str-la, Pietre Vechi str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Căinari: str. Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Carbunei str-la, Căinari, Costache Negraia, Dimitrie Cantemir, Grigore Meşină, Ion Negraia, Mioriţa, Negai, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ursoaia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Hagimus parțial, în intervalul de timp între 15.30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tănătari parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Chircăiești parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Zaim, partial, in intervalul de timp, intre 09:00 – 11:00, pentru conectarea consumatorului nou 14. Cimişlia: s. Ciucur-Mingir parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Gura-Galbenei parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 15. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dolinnoe, s. Valea Coloniței, s. Valea Satului parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 15:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Corjova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ciopleni, partial, in intervalul de timp, intre 14:15 – 16:00, pentru conectarea consumatorului nou 16. Hînceşti: s. Fundul Galbenei parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Stolniceni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 17. Ialoveni: str. Alexandru Cristea, Alexei Mateevici, Betania, Cireşilor, Grigore Vieru, Ialoveni, Izvoraş, Moldova, Poeniţa, Spicului, Timişoara, 31 August s. Sociteni-cons. parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:25 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Puhoi parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17.30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Văsieni parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Gangura parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cărbuna parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Rezeni, partial, in intervalul de timp, intre 09:10 – 10:50, pentru conectarea consumatorului nou s. Rezeni, partial, in intervalul de timp, intre 11:00 – 14:00, pentru conectarea consumatorului nou s. Țipala, partial, in intervalul de timp, intre 15:00 – 17:00, pentru conectarea consumatorului nou 18. Leova: s. Covurlui, s. Frumușica, s. Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Nisporeni: s. Vărzărești parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ciorești, s. Vărzărești, s. Vulcănești parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Orhei: s. Puțintei, s. Dișcova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Străşeni: s. Cojușna: str. Florilor, Cojușna, Ștfean cel Mare, Cojușna, Valeriu Cupcea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 22. Taraclia: s. Hagichioi parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ciumai: str. Chişinăului, Iurie Gagarin, Matrosov parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Budăi: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Molodejnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 23. Teleneşti: s. Zahareuca parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.