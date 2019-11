Indienii au renunțat la examinatorul uman, la proba pentru permis! A fost înlocuit de un ”robot”

18:00

Nu știu ce seamănă mai mult, Bad Boys cu Fast and Furios sau invers, dar au ceva în comun: multă acțiune și mașini nervoase! Iar odată cu lansarea noului trailer te poți convinge de asta și singur! ”Bad Boys for Life” își va face apariția în cinematografe începând cu 17 ianuarie a anului viitor 2020. Articolul Bad Boys For life, vine cu un al doilea trailer! Incendiar filmul (VIDEO) apare prima dată în AutoExpert.