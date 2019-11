Președinția va susține în continuare Guvernul și majoritatea parlamentară cu o condiție

13:10

Juli Briskman, o femeie care şi-a pierdut slujba după ce a fost fotografiată cu degetul mijlociu ridicat în timp ce trecea coloana preşedintelui Donald Trump, l-a învins pe contracandidatul republican într-un scrutin local desfăşurat marţi în statul american Virginia, transmite joi dpa, potrivit agerpres. Fotografia în care Juli Briskman, aflată pe bicicletă, i-a arătat preşedintelui degetul mijlociu, a devenit virală în octombrie 2017. The woman who was famously photographed flipping off Trump'...