Cu şapte luni înainte de Euro, UEFA a prezentat mingea oficială a turneului final

Brodează de când se ține minte. Așa a făcut mama ei, bunica și străbunica. De la ele a prins firul, iar acum îl deapănă... Are lucrări pe care le-a făcut încă în 1956 şi le păstrează cu sfințenie. În rest, brodează și dăruiește. Copiilor, nepoților, vecinilor și celor care adoră această artă. Ar putea să le vândă, să mai facă un ban, pentru că are o pensie mică, iar cu ea locuiește și nepotul său, care are o dizabilitate severă. Femeia se conduce însă de principiul că banii nu ajung niciodată, i...