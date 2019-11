Daria Gonța din Hâncești crește peste 2000 de flori de diferite soiuri

16:10

În acest an, prețurile la nivel mondial pentru soia s-au redus cu circa 9%, ceea ce i-a afectat inclusiv și pe producătorii din țară. În condițiile în care aceștia obțin recolte de sub două tone per hectar, soia cultivată în sistemul convențional ajunge a fi o cultură nerentabilă. Totuși, fermierii nu pot exclude soia din […]