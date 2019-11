A fost anunțat concurs pentru amenajarea pavilionului R. Moldova la Expoziția Mondială „Expo 2020 Dubai”

11:30

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a încetat să mai poarte blănuri naturale. Stilista suveranei a dezvăluit că aceasta a optat, din acest an, pentru blană sintetică. Angela Kelly – designer personal şi consilieră a reginei Elisabeta a II-a – a dezvăluit detaliile despre garderoba actualizată a reginei în noua sa carte de memorii, The Other Side of the Coin: The Queen, Dresser and the Wardrobe. „Dacă Majestatea Sa urmează să participe la un angajament pe vreme deosebit de rece, începând din 2019 va fi utilizată blana falsă pentru a-i ţine cald”, a scris Kelly în cartea sa. Stilista a dezvăluit, de asemenea, că accesoriul din blană de nurcă a fost înlăturat de pe una dintre hainele preferate ale reginei în vârstă de 93 de ani. Palatul Buckingham a confirmat zvonul, declarând pentru The Telegraph: „Pe măsură ce sunt concepute pentru regină noi ținute, orice blană folosită va fi falsă.” Regina va purta în continuare blănuri, dar sintetice, în cazurile în care este necesar ca parte a îndatoririlor sale regale, cum ar fi evenimentele de stat în care poartă haine de ceremonie din blană. Decizia monarhului a fost lăudată de activiștii pentru drepturile animalelor, care îi îndeamnă și pe alții să-i urmeze modelul. Aceștia i-au sugerat, de asemenea, suveranei ca Garda Regală să nu mai poarte „blană de urși împușcați în Canada pe căciulile lor”. Familia regală britanică a fost criticată adesea pentru utilizarea, de-a lungul anilor, a ţinutelor cu blană naturală. În 2013, regina a fost îndemnată de organizaţie care militează pentru drepturile animalelor PETA să se adapteze „la aceste vremuri mai laminate”.