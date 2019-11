Citește mâine în ziarul Observatorul de Nord!

22:30

Conform rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală, candidata PSRM, Lilia Pilipețchi, a acumulat mai multe voturi față de contracandidatul său, independentul Victor Său. Astfel, la momentul prelucrării a 12 din 13 procese verbale, Lilia Pilipețchi are 55,12% sau 3984 voturi, în timp ce Victor Său are un scor de 44,88% sau 3244 voturi.