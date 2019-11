FinComBank lansează campania națională #FinComEducation pentru elevi

18:30

,,Gala Generozității”, un eveniment deja consacrat al organizației CCF Moldova și Hope and Homes for Children UK, alături de patronul organizației Valentina Nafornița, marchează în acest an cea de-a VI-a ... Post-ul Gala Generozității 2019 – artiști cu renume și copii talentați vor urca în scenă la cel mai spectaculos concert al toamnei! apare prima dată în Unica.md.