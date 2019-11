Desi numarul amenintarilor cibernetice se va dubla in 2020, nu toate companiile sunt convinse de importanta unei asigurari cyber

16:45

Daca vor sa aiba un venit decent dupa ce se pensioneaza, britanicii trebuie sa economiseasca un sfert din castiguri, arata The Actuary, care citeaza un raport realizat de catre IFoA (the Institute and Faculty of Actuaries). Astfel, IFoA arata ca, in medie, britanicii ar trebui sa economiseasca lunar, cat sunt in campul muncii, 799 de lire sterline pentru a ajunge, la pensie, la un nivel moderat de venituri.