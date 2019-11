(VIDEO) Ucraineii se laudă cu un Audi RS6 mai rapid decât Bugatti! De la zero la o sută în 2.5 secunde!

Să fie asta săptămâna Audi? După ce am pulbicat mai devreme un video cu RS Q8, cel mai rapid SUV pe Nurburgring iată că aflăm și despre cel mai rapid Audi RS6 din Ucraina. Acesta este ultimul RS6 produs vreodată și echipat cu motor pe benzină! Este și ultimul RS6 care să ascundă sub capotă Articolul (VIDEO) Ucraineii se laudă cu un Audi RS6 mai rapid decât Bugatti! De la zero la o sută în 2.5 secunde! apare prima dată în AutoExpert.

