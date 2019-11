O altă metodă de educare a copilului

20:40

Fluxul mare de moldoveni plecati peste hotare lasa satele tot mai pustii si mai sarace. In unele localitati, oamenii pot fi numarati pe degete, iar altele sunt pe cale de disparitie. Doar in al doilea trimestru al anului trecut, peste 355 de mii de persoane au plecat in strainatate, la munca, arata datele Biroului National de Statistica. Vantul bantuie a singuratate si in Serghieni, Glodeni, unde am mers sa discutam cu cei care au mai ramas in sat.