Un norvegian de 19 ani scrie istorie în Liga Campionilor: A doborât recordul dețin de Raul și Mbappe

13:20

Renault va comercializa SUV-ul electric K-ZE pe piața europeană sub sigla Dacia începând din 2021, iar prețul de pornire va fi de aproximativ 15.000 de euro, potrivit presei franceze. Renault a confirmat la sfârșitul lunii octombrie că va aduce și în Europa SUV-ul electric K-ZE, care a fost lansat inițial în primăvara acestui an exclusiv […] Articolul Dacia va vinde cel mai ieftin SUV electric de pe piața europeană; Cât va costa și ce performanțe are apare prima dată în Cotidianul.