(DOC) Procuratura Anticorupție va investiga creditele PSRM-ului din Bahamas cu care Dodon s-ar fi făcut șef de stat

15:40

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 4-10 NOIEMBRIE 2019, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana.Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de horoscopul dragostei. Cum ne este influentata prosperitatea de catre Cosmos, cum ne este directionat norocul sau cum suntem ajutati sa facem actiuni benefice abundentei ? Iata intrebari vesnic actuale si teme preferate ale oamenilor din toate timpurile.“Fa ceea ce iubesti, fa bine iar banii te vor urma” este o intelepciune de baza, insa in egala masura si planetele au un cuvant de spus daca suntem favorizati sau nu sa manifestam prosperitatea dorita. Urmand recomandarile specialistilor in astrologie, putem folosi in favoarea noastra energiile planetare pentru acest domeniu de viata.Fiecare planeta influenteaza intr-o masura mai mare sau mai mica sectorul banilor, carierei si oportunitatilor financiare.Miscarea astrelor prin zodii si case precum si aspectele astrale ce au loc permanent joaca un rol important in configuratia relatiei cu banii pentru cele 12 zodii.Horoscopul banilor va relata intotdeauna si recomandari ori predictii despre succes, despre cariera sau munca intrucat toate acestea sunt legate intre ele. Ajungem la bani prin munca, prin predispozitia catre succes, prin ce facem bine in cariera.