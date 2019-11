(foto) O bandă de încadrare a fost amenajată la intersecția străzilor Studenților – Calea Orheiului

15:15

„Remember, remember the 5th of November”, cu aceste cuvinte începe unul dintre cele mai apreciate filme din istoria cinematografiei. Astăzi, pe 5 noiembrie, am decis să ne amintim de câteva filme care au avut la bază ideea răzvrătirii împotriva unui întreg sistem, pentru că: „Nu oamenilor trebuie să le fie frică de Guverne, ci Guvernele ar trebui să se teamă de oameni”. Articolul (video) Remember, remember the 5th of November. Lista filmelor unde lupta împotriva sistemului este ideea de bază apare prima dată în #diez.