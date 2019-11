Calendar istoric 6 noiembrie

08:45

-Chişinău, sectorul Botanica: bd. Dacia 9/1, în intervalul de timp între 10:00 – 12:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice. -Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Anatol Corobcianu, Chişinăului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager, Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Victoriei, Victoriei-1 parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. -Chişinău, sectorul Buiucani: str. Alba Iulia 99, 99A, 103, 202, 204, 204/1, 204/2, 204A, 206, 206/1, șos. Balcani 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 9999 , în intervalul de timp între 09:00 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici: str. Alba Iulia, Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Catalan, Cazacului, Columna, Columna str-la, Costin V., Dacia, Drumul Bicului, Florilor, Ghidighici sat, Ghioceilor, Graurilor, Grigore Ureche, Independenţei, Liviu Deleanu, Maria Drăgan, Mărţişor, Merilor, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mioriţa, Moldoviţa, Nucarilor, Persicilor, Podişul, Radiacului, Rediul Cazacului, Renaşterii, Sfatul Ţării, Şerban, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Teodorovici, Tineretului, Tricolorului, Vălicica Omului, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 9009 parțial, în intervalul de timp între 11:00 – 16:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice. -Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 27 August, Dm. Cantemir, Gh. Asachi, Gh. Coșbuc, str și str-la Precupa parțial, în intervalul de timp între 08:30 – 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -Chişinău, sectorul Centru: str. Calea Moșilor 2, 2/1, 4, Ismail 101, 103, 105, 109, T. Vladimirescu 8A , în intervalul de timp între 09:00 – 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene șos. Hîncești 53 , în intervalul de timp între 08:45 – 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. M. Cibotari 11, 13, A. Șciusev 98, 94 , în intervalul de timp între 09:30 – 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice. -Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:25 – 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 10:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -Chişinău, sectorul Râşcani: str. A. Doga 4, T. Vladimirescu 6 , în intervalul de timp între 09:00 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. A.Russo 24 , în intervalul de timp între 09:30 – 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice str-la 2 Florării 1, A. Doga 4 , în intervalul de timp între 09:00 – 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Nicolae Dimo 9/3 , în intervalul de timp între 13:00 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric.