Vremea pentru 6 noiembrie

„M-am tot gândit în ultimii patru ani la „Joker”, dar am decis că nu am timp pentru aşa ceva”, a mărturisit regizorul american într-un interviu acordat postului britanic BBC. Celebrul cineast a mai dezvăluit că Todd Phillips, care până la urmă a realizat filmul, i-ar fi spus: „Marty, este filmul tău”. „Ştiam foarte bine scenariul, are multă energie”, a spus Martin Scorsese, care a spus că a început să aibă îndoieli să regizeze un film în care eroul principal „evoluează spre un personaj de benzi desenate”. Pentru regizorul unor pelicule clasice precum „Taxi Driver” (1976), „Goodfellas” (1990), „Cape Fear” (1991) şi „The Wolf of Wall Street” (2013), filmele cu supereroi reprezintă „o altă formă de artă”, diferită de viziunea sa asupra cinematografiei. „Sunt foarte mulţi oameni talentaţi care fac o muncă bună şi mulţi oameni tineri cărora le place într-adevăr acest gen de filme, dar eu le consider, într-un fel, o extensie a parcurilor de distracţii”, a subliniat Martin Scorsese. El a ţinut totuşi să remarce interpretarea magistrală a actorului Joaquin Phoenix, care a făcut ca filmul „Joker” să fie, în opinia lui, „remarcabil”.