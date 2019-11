„Democrații și alții vor fi bucuroși să lovească în ACUM” (D.Cenușă / Ziarul Naţional)

06:50

Arina Spătaru este deputată în Parlamentul de la Chişinău din partea blocului ACUM și care și-a anunțat nu de mult retragerea din biroul politic al Partidului Politic Dreptate și Adevăr – PPDA. Valentina Ursu a întrebat-o, între altele, cum vede ea alegerile de la Chișinau, câștigate de socialistul Ion Ceban în fata liderului PPDA Andrei Năstase.Europa Liberă: În studioul Europei Libere de la Chișinău - Arina Spătaru, care la alegerile parlamentare din februarie a ajuns în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Blocului ACUM. Bine ați ajuns în studioul Europei Libere! Veniți de la nord, de la Bălți, ați făcut și o declarație mai dură în campania electorală pentru alegerile locale, că vă retrageți din Biroul politic al PPDA. Regretați că ați luat acea decizie?Arina Spătaru: „Vă mulțumesc că mi-ați pus întrebarea asta, pentru că o simplă plecare din organele de conducere a unui partid s-a transformat într-o temă de discuție aprinsă și controversată în societatea noastră. Sper că oamenii m-au înțeles, că a fost doar o simplă plecare din organele de conducere, atunci când, în primul rând, ești nemulțumit cu ceea ce ai făcut tu personal. Am demonstrat că nu am nevoie de funcții și nu am venit în Platforma DA pentru funcții. Și doi la mână: am simțit necesitatea să fiu alături de oameni, cel puțin, oamenii nordului, acolo unde sunt curator, dar după acest gest, după plecarea mea am fost sunată și de oamenii din sud, care mi-au împărtășit grijile, mi-au împărtășit emoțiile și preocupările la acel moment. Dar pot să vă zic că acest gest cumva a ameliorat situația, tensiunile s-au domolit.”Europa Liberă: Ce ne puteți spune despre rezultatul pe care l-ați obținut la aceste alegeri locale generale? Vă mulțumește, vă consolează, v-ați împăcat și cu anumite victorii, și cu unele înfrângeri?Arina Spătaru: „Rezultatele – ne plac sau nu ne plac – sunt rezultate. Și noi, fiind politicieni, ar trebui să ne oprim, să medităm, să ne gândim ce am făcut bine – să continuăm, ce am făcut mai puțin bine – să ne gândim cum putem să îmbunătățim și să mergem înainte. Dacă vă referiți la rezultatele din Chișinău, ne pare rău...”Europa Liberă: Acolo unde a candidat liderul formațiunii Dvs., Andrei Năstase, și iată că a fost învins de către socialistul Ion Ceban.Arina Spătaru: „Dacă să stăm să medităm asupra a tot ce s-a petrecut la Chișinău, aș recurge la un citat al lui Henri Ford, care a spus că „dacă aș avea 20 de dolari, de 2 dolari aș cumpăra creioane și 18 dolari aș investi în publicitate”. Din păcate, și la Chișinău, și la Bălți aceasta încă prinde la public. Personal aș schimba un pic proporțiile și din 18 dolari prevăzuți pentru publicitate, 8 sau chiar 9 dolari aș investi în propria instruire și educație, în educație și în a învăța a face dezbateri, astfel încât în fața proiectoarelor să fii mai încrezător, astfel încât să nu te dai provocat, astfel încât să ai o prestație bună, potrivită așteptărilor publicului și astfel încât colegii tăi să se mândrească cu tine.”Europa Liberă: Acest duel între Andrei Năstase și Ion Ceban, ambii făcând parte din acea majoritate parlamentară, pe care ați constituit-o încă în mijloc de vară, duelul acesta cum s-a văzut?Arina Spătaru: „Alegerile sunt, de fapt, o posibilitate pentru toate partidele de a se manifesta, toate partidele au avut posibilitatea de a-și înainta candidați. Pe lângă faptul acesta că ei devin candidați, partidele devin mai vizibile, apare și o finanțare din buget, eu cred că este normal și firesc, chiar dacă suntem într-o colaborare în parlament, să avem fiecare candidatul nostru.”Europa Liberă: L-ați felicitat pe Ion Ceban?Arina Spătaru: „Personal nu, pentru că nu-l cunosc, nu sunt atât de aproape de el. L-am felicitat pe Renato Usatîi, pentru că vin din Bălți și-l cunosc mai bine pe Renato Usatîi și dacă îl întâlnesc pe holurile parlamentului cu certitudine îl felicit.”Europa Liberă: Dar, apropo, cum explicați fenomenul Bălți, fenomenul Orhei? Totuși, oamenii cred în aceste persoane, chiar dacă despre ele nu se vorbește doar de bine în spațiul public, iată că li se dă votul.Arina Spătaru: „Au funcționat cei 18 dolari prevăzuți pentru publicitate. Din păcate, asta prinde la noi la public, la oameni. Acest mecanism funcționează și în alte state, și în alte state cu mult mai dezvoltate și mai civilizate decât al nostru.”Europa Liberă: Și chiar credeți că Bălțiul are șansa să se schimbe? Renato Usatîi a mai avut un mandat de primar, ce-i drept, jumătate din el nu a putut să-l ducă la capăt. Odată cu revenirea lui, ce poate să se schimbe la Bălți?Arina Spătaru: „Nu vreau să comentez, pentru că Renato Usatîi, aveți dreptate, a avut posibilitate să demonstreze; Renato Usatîi este noul ales al municipiului Bălți. Să așteptăm.”Europa Liberă: Să vorbim despre relația puterea locală – puterea centrală, pentru că Dvs. sunteți membru al Comisiei parlamentare pentru administrația publică locală. Cum ar trebui să fie cooperarea dintre aceste două verigi, pentru că în acești 30 de ani de independență mai mult s-a vorbit despre o verticalitate a puterii și că centrul aproape că nu lăsa din mână frâiele, ca să nu aibă influență asupra a tot ceea ce se întâmplă în teritoriu? Credeți că se va deosebi de acum înainte această relație?Arina Spătaru: „În parlamentare, în programul meu prioritară era legea statutului municipiului Bălți, care presupune o autonomie financiară locală pentru municipiul Bălți. De ce am mers pe această strategie? De ce am mers în Comisia pentru administrație publică? Pentru că noi, bălțenii, am resimțit această nedreptate de colaborare între administrația locală și centrală pe pielea noastră. Din motive că celor din centru, pe atunci care erau la guvernare, nu le plăcea culoarea ochilor primarului, să zic așa, noi am avut de suferit, dar noi, bălțenii, suntem pe locul doi după chișinăuieni după taxe și impozite pe care le achităm în bugetul național și în calitate de persoane fizice, și în calitate de persoane juridice. Și chiar la taxele pe drumuri, noi, bălțenii, suntem pe locul doi după numărul de mașini pe care le deținem, dar în raport cu noi, pe atunci, administrația publică locală a avut o poziție destul de discriminatorie și asta o resimțim până acum prin gropile noastre, prin tavanele școlilor care ne cad în cap, prin apeductul învechit care dă 60% cheltuieli, pierderi de apă din motivul că este învechit.”Europa Liberă: Guvernul promite să dea o autonomie financiară mai largă celor din teritoriu, norma legală se pare că e adusă în corespundere cu cerințele administrației publice locale. De ce totuși atât de greu la modul practic se implementează prevederile acestei legi?Arina Spătaru: „Eu cred că rezultatele activității noastre, pentru că împreună cu colegii mei, cu Alexandru Slusari, cu Igor Munteanu am înregistrat mai multe proiecte de legi, unde ne propunem în localitățile rurale să întoarcem sută la sută din impozitele de la persoanelor fizice, unde ne propunem 50 la sută din impozitele de la persoanelor juridice și de la 35 până la 50 la sută din taxele pe drumuri să revină înapoi în bugetele localităților. Eu cred că în 2020 deja vom lucra la un buget nou, pentru că în anul acesta, vă rog să ne înțelegeți corect, atunci când am preluat țara secată de resurse financiare și resurse umane, dacă țineți minte de această gaură mare de deficit pe care am avut-o, eram bucuroși ca măcar să avem bani de salarii și de pensii. Cred că în 2020 lucrurile se vor schimba.”Europa Liberă: Ceea ce deplâng deseori primarii e că au puține forțe umane care ar putea să scrie proiecte, să atragă investiții, să atragă fonduri. Prevedeți cumva să interveniți și să ajutați administrația publică locală ca să-și mărească poate numărul funcționarilor care pricep la întocmirea acestor proiecte, pentru că ele deseori salvează comunitățile?Eu încurajez toți primarii să se învețe să muncească și să nu aștepte doar centrul să muncească pentru binele lor... Arina Spătaru: „Pot să vă spun că noi, de exemplu, la Bălți avem un departament întreg de investiții, dar este angajată doar o persoană, deci noi avem locuri de muncă pentru astfel de persoane, doar că nu putem să le angajăm și înțelegem că salariile sunt foarte mici. Dar eu cred că în marea majoritate noi preferăm să ajutăm oamenii care se ajută singuri. Eu încurajez toți primarii să se învețe să muncească și să nu aștepte doar centrul să muncească pentru binele lor și de fiecare dată să arate cu degetul. Noi le oferim posibilitatea de a mări bugetul local și ei să fie drăguți să caute soluții, pentru că un primar bun – din experiența mea, am vizitat foarte multe primării și acolo unde primarul se rotea în jurul său la 360 de grade, a făcut din localitatea lui o perlă. Deci se poate. Oamenii aceștia au lucrat în exact astfel de circumstanțe complicate. Da, existau și excepții, primarii docili guvernării care primeau bani așa, de ochii lumii, dar mai cunosc primari care s-au învățat ei singuri să scrie aceste proiecte. Noi cu mare drag îi vom ajuta, pentru că, dacă ați urmărit, partenerii noștri europeni chiar au de gând să meargă în comunități, să le ofere mai multe granturi, mai multe resurse financiare ca să poată să-și scoată localitatea din greutățile cotidiene. Eu cred că o conlucrare bună, eficientă între ONG-uri, pentru că noi încurajăm de fiecare dată ca primarii să se unească în diferite asociații...”Europa Liberă: Există Congresul Autorităților Locale...Arina Spătaru: „Foarte bine! Noi conlucrăm foarte bine cu CALM-ul, dar se pare că ei deja nu mai au forțe, pentru că chiar și-au asumat multe probleme și necesități. Eu cred că ar fi bine ca să mai existe niște asociații de aleși locali, niște asociații de primari de nord, de centru, de sud, pentru că unitatea tot timpul a dat rezultate și roade. Și dintr-o asociație întreagă se găsește o persoană-două care știu a face aceste proiecte, știu a scrie, știu a atrage, îi învață și pe ceilalți. Prin conlucrare, colaborare, cooperare eu cred că primarii pot singuri să facă acest lucru, dar îi vom ajuta cu certitudine.”Europa Liberă: Și Dvs. credeți că acum, când va fi aprobat bugetul de stat, nu se va mai ține cont de culoarea politică, în care localități să meargă mai mulți bani, pentru că au câștigat reprezentanții celor de la putere și să ajungă mai puțini bani la cei care nu reprezintă puterea? Apropo, Partidul Democrat, opozanții dvs. din parlament, spun că ei sunt învingători în aceste alegeri locale, pentru că aproape fiecare al patrulea primar este reprezentantul Partidului Democrat.Arina Spătaru: „Eu îi felicit cu astfel de performanțe, performanțe normale, pentru că acum un an ei aveau mai mult de 800. Eu îi felicit pe toți oamenii din Republica Moldova, pentru că noi, de fapt, toți am avut de câștigat. Noi, cei de la guvernare, am demonstrat că putem organiza alegeri libere și corecte acolo unde chiar și cei care sunt în opoziția guvernării au avut drepturi egale să se manifeste, să-și atragă voturi, să vină cu proiecte, să nu fie cumva intimidați, înjosiți, așa cum am fost noi până nu demult. De aceea, noi toți am avut de câștigat, inclusiv Partidul Democrat să se bucure că sunt în opoziție în astfel de circumstanțe, unde li se respectă drepturile, unde au drepturi egale cu toți ceilalți. Avem doar să ne bucurăm alături de ei.”Europa Liberă: Ziceam că sunteți membră a Comisiei pentru administrația publică locală. Să ne spuneți: ce priorități are această comisie în legislativ?Arina Spătaru: „Dacă să revenim la opoziția noastră parlamentară, comisia a cărei membră sunt este condusă de un deputat din opoziție.”Europa Liberă: Vasile Bâtcă, da, membru PD?Arina Spătaru: „Vicepreședintele este o deputată din opoziție.”Europa Liberă: Dna Apostolova de la Partidul „Șor”?Arina Spătaru: „Care este acum în arest. Din păcate, constat cu regret că în ultimele două luni Comisia pentru administrația publică nu a muncit deloc.”Europa Liberă: Nu v-ați convocat în ședință?Ăn ultimele două luni Comisia pentru administrația publică nu a muncit deloc... Arina Spătaru: „Nu ne-am convocat și asta mă doare mult, pentru că, în primul rând, noi am venit să muncim în parlament. Doi la mână: am și eu un proiect drag sufletului – legea cu privire la statutul mun. Bălți –, care din discuția cu președintele și cu colegii am luat o decizie să organizăm audieri publice, care ne vor ajuta să organizăm aceste audieri la nivel de comisie, ca să invităm locuitori din mun. Bălți, primarul, aleșii locali să vedem ce putem face ca acest proiect de lege să fie și mai bun, și mai aproape de oameni. Din păcate, lucrurile sunt așa cum sunt. Sper că după ce colegul nostru, președintele comisiei va sărbători alături de colegii săi că au cele mai multe primării să revină la muncă și să ne apucăm așa, cu ardoare, cu insistență să ne asumăm tot ce ne-am propus, pentru că noi le-am promis oamenilor descentralizarea și lucrăm în acest domeniu.”Europa Liberă: Dar, apropo, Renato Usatîi este în opoziția actualei guvernări.Arina Spătaru: „Eu nu știu. Dat fiind faptul că el nu are deputați în parlament, îmi e foarte greu să vă spun ce și-a asumat el. Eu aș prefera ca Renato Usatîi să învețe din propriile greșeli, așa cum o fac eu de obicei, să înțeleagă că veșnica poziție în opoziție strică și-i strică nu lui, strică oamenilor. Eu sper și am încrederea că Renato Usatîi va fi deschis spre conlucrare cu guvernul în calitate de primar. Eu tare îmi doresc ca în Consiliul municipal, acolo unde configurația s-a schimbat și chiar dacă Renato Usatîi are colegii săi în majoritate, mă bucur...”Europa Liberă: Majoritate în Consiliul municipal?Arina Spătaru: „Da, exact, au majoritate. Și eu mă bucur foarte mult că fosilele politice, așa le zic eu, o categorie de consilieri care au fost consilieri de foarte mulți ani și nu s-au manifestat deloc în consiliu, aceștia nu mai sunt. Deci, Consiliul nostru municipal din Bălți este un pic mai consistent, mai calitativ, mai bun și sper că, chiar dacă este destul de colorat din punct de vedere politic, va găsi lucruri comune, dar lucrul comun pentru ei eu cred că este municipiul Bălți și interesele oamenilor.”Europa Liberă: Ați spus că nu v-ați convocat în ședință timp de două luni, dar ce priorități ar trebui să aibă această comisie parlamentară de profil, odată cu împrospătarea aleșilor locali, pentru că aceste alegeri locale au schimbat un pic configurația politică?Arina Spătaru: „Această comisie parlamentară ar trebui să se preocupe de grijile tuturor aleșilor.”Europa Liberă: Concret, ce ar putea să facă legislativul ca să susțină intențiile celor din teritoriu?Arina Spătaru: „În primul rând, vorbim despre descentralizare și nu numai să ofere astfel de pârghii, noi vorbim despre o reformă serioasă a administrației publice locale, despre care CALM-ul vorbește de mai mulți ani. Și noi ne asumăm pentru că eu cred că chiar noțiunea de raion este o noțiune învechită, dar la această reformă noi nu am putut în ajun de alegeri locale să umblăm.”Europa Liberă: Dar reforma teritorial-administrativă se regăsește pe agenda actualilor deputați?Consiliul nostru municipal din Bălți este un pic mai consistent, mai calitativ... Arina Spătaru: „Eu cred că ar trebui să se preocupe de astfel de griji, ar trebui să se preocupe de legea iarăși a statutului municipiului Bălți, care este al doilea municipiu și care, apropo, conform legislației, doar municipiul Bălți și Chișinău au dreptul la astfel de legi, dar se tărăgănează.”Europa Liberă: Acum au obținut statut de municipiu mai multe centre raionale, mai multe orașe, inclusiv Cahul, Ungheni, Soroca...Arina Spătaru: „Da, dar, conform Legii autorității publice locale, doar municipiul Chișinău și Bălți au dreptul la astfel de statut.”Europa Liberă: Și ce ați mai vrea să faceți ca primarii să nu se plângă că vin la Chișinău și bat, dar nu li se deschide ușa?Arina Spătaru: „Eu cred că, în primul rând, de oferit libertatea asta financiară și posibilități de a atrage astfel de investiții, pentru că am vizitat acum, în perioada electorală, foarte multe sate și majoritatea sunt ca după război, puține sunt frumoase, dar majoritatea... Noi trebuie să ajutăm acești oameni să creeze o infrastructură, pentru că dacă noi nu-i ajutăm, cetățenii nu vor reveni acasă, dar asta pentru noi este o prioritate.”Europa Liberă: Deseori primarii spuneau că prea multe controale au și uneori chiar le împiedică la buna desfășurare a activității în cadrul administrației publice locale. Poate interveniți aici, mai simplificați numărul lor?Arina Spătaru: „Referitor la controale, dna prim-ministră a spus că controalele vor fi stopate, ele dacă și vor fi, vor fi cele legate de activități planificate ale instituțiilor. Noi cunoaștem cum proceda fosta guvernare, dacă ceva nu le plăcea, îți trimiteau un control. Eu chiar cunosc și eram de față când vorbeau niște primărițe între ele și una spune: „Ce mai faci tu acolo, te-ai cam pierdut pe Facebook nu ești?” Și cealaltă îi spune: „Gata, am făcut drumul, am tras gazul, dar tac și nu zic nimic, că acuși vine să mă controleze și, Doamne ferește, mă tem de control”. Deci a fost băgată frica asta, a fost băgată cu alte scopuri și interese, probabil. Noi suntem alții, noi vom verifica legitimitatea tuturor proceselor care au loc în primării. Deci, asta nu înseamnă că primarii care vor fura de la oameni vor sta bine mersi și nu vor fi verificați, dar lucrurile se vor întâmpla obiectiv și corect, pentru că noi ne propunem să impunem și instituțiile de stat să lucreze pentru binele oamenilor. Și atunci când cineva pe mine mă învinuiește că îmi propun să măresc bugetul primăriei din municipiul Bălți prin atragerea mai multor bani pe care îi plătim noi în calitate de taxe și impozite și mă întreabă dacă am eu încredere în primarul nou-ales Renato Usatîi, eu am spus că noi trebuie să pornim de la premisa ce vor face instituțiile pentru a-i verifica activitatea. Asta-i tot.”Europa Liberă: Ar putea să ne urmărească și alți primari și să spună că Arina Spătaru este avocatul primarului de la Bălți și al municipiul Bălți și că e totuși ales al poporului și ar trebui să aibă în vizor toată administrația locală, mai cu seamă că faceți parte din această comisie de profil în parlament...Arina Spătaru: „(Râde.) Eu vă asigur și asigur toți primarii din Republica Moldova că mă voi preocupa de fiecare în parte. Nu vă supărați, pentru că vin din Bălți și pe pielea noastră am simțit ce înseamnă discriminarea la nivel central și de asta voi face tot posibilul ca să nu resimțiți această discriminare pe seama dvs., dar voi fi de partea tuturor bălțenilor și tuturor moldovenilor.”Europa Liberă: La nivel național, ce se va întâmpla? Va continua să funcționeze această majoritate parlamentară sau vor exista și anumite răzbunări politice în sânul acestei coaliții care s-a creat?Noi ne propunem să impunem și instituțiile de stat să lucreze pentru binele oamenilor... Arina Spătaru: „Eu cred că, după alegerile locale, lucrurile se vor domoli. Să pornim de la premisa că tot ce s-a petrecut acum au fost niște declarații cu tentă electorală, pentru că fiecare actor al acestui proces cumva a încercat să atragă atenția asupra sa, unii actori au încercat să umble pe sub masă. Acum lucrurile se vor limpezi, se vor calma și eu nu cred că avem premisa de a rupe aceste legături de colaborare în parlament. Eu sper că totul va fi bine.”Europa Liberă: Dar cum vedeți relația majoritate parlamentară – președinție?Arina Spătaru: „Acolo lucrurile sunt mai tensionate, dar eu cred că și aici lucrurile se vor domoli.”Europa Liberă: Dar cum ați vrea, iată, să evolueze lucrurile în continuare?Arina Spătaru: „În primul rând, mi-aș dori foarte mult ca fiecare actor al acestei guvernări să-și caute de-ale lui: primarul să se preocupe de activitățile lui și de calitatea vieții oamenilor, președintele – de tot ce ține de responsabilitățile lui și restul, ce ține de guvernare, să lase pe seama guvernului, iar noi, parlamentarii, suntem deschiși să susținem orice lege, orice propunere, orice inițiativă care vine din partea guvernului, care să amelioreze lucrurile și în primul rând să le ameliorăm și pe urmă să creștem calitatea vieții oamenilor.”Europa Liberă: Reproșurile care vin de la cetățeni sunt că îi dezamăgiți, pentru că nu cresc salariile, nu cresc pensiile, se vorbește mult, acțiuni puține și reformele care au început nu au tocmai ritmul dorit ca să poată să arate că aceste reforme sunt făcute întru binele cetățeanului. De ce atât de greu se urnește carul din loc?Arina Spătaru: „De ce? Pentru mine, așa mi-am explicat părerea mea, pentru că și eu mi-aș dori foarte mult și de multe ori dau și eu de greu și mă gândesc că din marea mea dorință de a ajuta mulți oameni nu totdeauna îmi reușește și mă supăr singură pe mine, pentru că-mi zic: „Ce fel de deputat ești tu, dacă, uite, nu reușești, nu izbutești tot ce ți-ai propus?” În primul rând, motivul este că suntem într-o coaliție destul de colorată și suntem chiar diferiți. Atunci când oamenii sunt diferiți, este greu de ajuns la un consens.”Europa Liberă: Dar aveți o foaie de parcurs și acolo se regăsesc unele priorități?Arina Spătaru: „Avem, doar că...”Europa Liberă: Timpul se scurge repede, iată acuși bate la ușă un nou an și lumea așteaptă îmbunătățirea calității vieții.Arina Spătaru: „La prima vedere, avem aceleași priorități, dacă să vorbesc de cei trei actori ai guvernului...”Europa Liberă: PPDA, PAS și PSRM.Arina Spătaru: „Da. Dar abordarea, drumul către aceste scopuri sunt diferite. Asta e. Noi ne dorim foarte mult și ne-am dorit foarte mult ca să dăm jos, am strigat mulți ani: „Jos! Jos! Jos!”.”Europa Liberă: Ați dat jos regimul Plahotniuc.Arina Spătaru: „L-am dat jos, dar paralel noi trebuie să avem grijă nu cumva să apară un dictatoraș mititel în spatele nostru. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să privim în toate cele patru părți, pentru că...”Europa Liberă: Dar cine ar putea să fie dictator la diminutiv?Arina Spătaru: „Probabil că Dvs. ați observat cel care de o bucată de vreme își crește holdingurile media, cel care așa, în linii generale, dă cu degetul, dar, de fapt, nu face nimic...”Europa Liberă: Acesta are un nume. Cine-i el?Arina Spătaru: „(Râde.) Nu vreau să-l menționez, pentru că știți că e supărăcios și acuși mai rupe alianța din cauza mea. Oamenii observă totul, dna Valentina! Sunt sigură că toți observă acest lucru. Noi știm, fiecare om din Republica Moldova și înțelepciunea ne arată că puterea este un lucru ispititor. Noi trebuie să avem grijă ca de această putere să nu se ispitească altcineva.”Europa Liberă: Eu zic că cel mai probabil l-ați avut în vedere pe șeful statului, pe Igor Dodon, ca cetățeanul să înțeleagă...Acest guvern lucrează în niște circumstanțe foarte, foarte... chiar periculoase... Arina Spătaru: „Da, Igor Dodon, care flutură din deget și are pretenții la guvern care lucrează în condiții complicate. Dvs. cunoașteți că acest guvern lucrează în niște circumstanțe foarte, foarte... chiar periculoase, fiindcă eu cunosc, pentru că am fost și eu la RED-Nord la Bălți, cum merge ministrul economiei la alte instituții și atunci când reprezentanții, foștii reprezentanți te amenință și-ți spun: „Ai grijă la frânele mașinii tale. Tu ce ai venit aici, ce faci aici? Asta e al nostru”. Deci, noi chiar lucrăm în niște circumstanțe, dar nu vreau să sperii lumea, pentru că până la sfârșit nu ne-a tras nimeni de mânecă. Noi avem intenții bune, pornim de la premisa intențiilor bune și chiar dacă lucrurile nu cresc în valoare pozitivă după așteptările oamenilor, noi ne propunem să le facem corect și destul de complex. Deci nu poți să te concentrezi să crești economia, atunci când există economie tenebră, nu poți umbla la economie tenebră atâta timp cât nu ai un procuror bun, cât judecătorii nu muncesc. Deci este un cerc în care noi ne rotim cu toții și paralel trebuie să avem grijă ca micul dictator să nu prindă la puteri. Astea sunt circumstanțele.”Europa Liberă: În spațiul public se vorbește de câteva scenarii post-alegeri locale generale, inclusiv că acest mandat deputații îl pot duce până la final, alții spun că s-ar putea să apară neînțelegeri și să fie declanșate alegeri parlamentare anticipate, unii spun că aceste alegeri anticipate ar putea să coincidă cu alegerile prezidențiale. Dvs. ce ne spuneți? Ce intuiție aveți?Arina Spătaru: „Alături de colegii mei din Platforma DA, noi am venit în parlament să muncim și noi ne propunem să muncim atâta timp cât toți trei actori vor munci pentru binele oamenilor.”Europa Liberă: Asta spun toți, că muncesc doar întru binele cetățeanului.Arina Spătaru: „Păi, da, da. Eu cred că noi deja am demonstrat lucrurile, că o facem mai bine. Da, poate oamenii vor o viteză mai mare de schimbări...”Europa Liberă: Dar ce ziceți, îi dați viață lungă actualului parlament?Arina Spătaru: „Mie mi-ar fi foarte complicat să vă spun și să vă asigur că această majoritate va avea o viață lungă, pentru că...”Europa Liberă: O reconfigurare în parlament poate să aibă loc?Arina Spătaru: „Lucrurile pot să se schimbe. Pot să vă spun că chiar nu vă pot da răspuns la această întrebare.”Europa Liberă: E mai multă incertitudine decât siguranță?Arina Spătaru: „Da, lucrurile sunt destul de sensibile, destul de sensibile. Tot ce putem face noi – controla acest proces, de fiecare dată să ne asigurăm că totul este OK. Atunci când lucrurile nu par atât de bine și oamenii cumva ne acuză, se implică societatea civilă, să ne oprim, să-i ascultăm, să evaluăm toate lucrurile care nu prea prind bine la public, să venim cu răspunsuri, pentru că, după părerea mea, cea mai mare greșeală a guvernării e că noi nu știm a comunica cu oamenii, dar pot să vă spun că nici nu avem capacitățile și posibilitățile necesare, pentru că, chiar dacă noi suntem la guvernare, televiziunile toxice încă presară răutate, ne dezbină, încă dezinformează oamenii. Cel puțin, acum în toamnă ne apucăm și de acest domeniu, pentru că avem instituții care ar trebui să se preocupe de calitatea informațiilor generate de toate televiziunile. Vom depune eforturi ca și acolo să facem ordine, ca și în toate celelalte domenii.”