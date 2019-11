Dodon a găsit candidat pentru funcția de ministru al Economiei? „Așa oameni merită”

12:40

Deși Căușeniul are un nou primar începând de luni, acesta nu are și un birou unde să poată activa. Asta deoarece sala aparține fostului primar, ajuns între timp deputat. Anatolie Donţu, candidatul Blocului ACUM, este noul primar al orașului Căușeni, el învingându-l pe fostul primar, Grigore Repeșciuc. Repeșciuc a fost primar timp de 8 ani