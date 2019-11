Astăzi în Moldova și în lume

12:30

A venit cumva vremea unei reevaluări a parteneriatului dintre blocul ACUM și PSRM? Ce obiective a reușit să-și realizeze pe durata acestui parteneriat și mai poate realiza blocul ACUM, dar și ce a izbutit și își mai dorește președintele Igor Dodon împreună cu PSRM, pe care-l patronează pe față? Una din temele interviului cu activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității WatchDog.md. Europa Liberă: Așadar, înfrângerea exponentului Blocului ACUM în municipiul Chișinău, înfrângere pe fundalul a cel puțin câteva divergențe majore, s-ar putea spune, între partenerii de guvernare, divergențe ce țin de procesul de reformare a justiției, activitatea guvernului și modul în care președintele Dodon și PSRM își concentrează sub controlul lor tot mai multe instituții media, divergențe care ba se văd, ba nu se văd. Mai întâi, considerați necesară, după înfrângerea în municipiul Chișinău, o reevaluare critică, să spunem, a modului în care funcționează Blocul ACUM în arcul guvernării? Și ce ar trebui să cuprindă această reevaluare?Valeriu Pașa: „Da, este o întrebare bună. Eu cred că o reevaluare este necesară, pentru că e timpul ca liderii să-și dea seama că nu sunt doar ei în aceste partide și când se negociază, se negociază un pic mai larg. Deci, eu urmăresc reacțiile și văd că foarte multă lume spune că, iată, este un dezastru pentru Blocul ACUM, că a luat un scor prost. Eu nu consider că este așa, eu consider că 48 la sută, cât a luat Andrei Năstase, este un scor foarte mare. Având în vedere contextul acestor alegeri, da, ele au fost politizate, oamenii au votat în mare parte politic, dar, spre deosebire de anii trecuți, s-a votat mai mult pentru funcția de primar. Or, Andrei Năstase era absolut nepregătit pentru această funcție și s-a văzut din toată prestația lui publică. Și în condițiile acestea să iei 48 la sută mi se pare un scor foarte și foarte bun. Deci nu este nici un fel de pierdere, dezastru, este suficient să vedem rezultatele primului tur cu rezultatele pentru Consiliul municipal, unde a fost vot politic, ca să ne dăm seama că nu este nici un fel de dezastru. Blocul ACUM a acumulat aproximativ același procentaj de voturi pe care l-a luat la alegerile parlamentare...”Nu este nici un fel de dezastru. Blocul ACUM a acumulat aproximativ același procentaj de voturi... Europa Liberă: Vorbiți despre votul politic la consilii?Valeriu Pașa: „Da, vorbesc despre votul pentru Consiliul municipal. Mai mult ca atât, Ion Ceban a reușit să ia mai multe voturi decât partidul, lucru care dă multe de bănuit. Deci, în general la nivel de țară, acolo unde s-a votat politic, nu în consiliile raionale, pentru că acolo nu se votează politic. Este o discuție întreagă, am avut doar din astea teoretice; acolo cine are mai mulți candidați puternici la funcția de primar în sat, acela ia mai multe voturi în Consiliul raional. Se vede foarte clar unde sunt partidele mai mici care au mulți primari, acolo au și reprezentare bună în Consiliul raional, dar în Bălți, în Chișinău se votează politic și vedem că PSRM a pierdut destul de puternic și acolo, și acolo, așa că trebuie să distingem lucrurile astea.”Europa Liberă: La nivelul majorității parlamentare totuși: cum se va proiecta această înfrângere a copreședintelui Blocului ACUM asupra activității de mai departe a Guvernului Sandu și pretențiile tot mai mari ale socialiștilor? Valeriu Pașa: „Păi, în primul rând, se va răsfrânge asupra funcționării Blocului ACUM pe interior. Bun, cei din Platforma DA vor afișa anumite frustrări. Este și firesc și în primul rând este vorba de Andrei Năstase, care este și un politician sau, mă rog, o persoană destul de emotivă, dar eu consider că vor merge înainte, pentru că nu au de ales, au de făcut lucruri mult mai importante decât ce au promis să facă la nivel local. Oricum nu au promis prea multe, că programul a fost scris de cineva cu totul din afara partidului...”Europa Liberă: O decuplare?...Vor merge înainte, sunt practic condamnați să stea împreună... Valeriu Pașa: „Nu, nu mă aștept la o decuplare. Mai curând mă așteptam la o decuplare în cazul în care Andrei Năstase câștiga aceste alegeri. Vor merge înainte, sunt practic condamnați să stea împreună, să muncească împreună, inclusiv să se pregătească de alegerile prezidențiale. Nu cunosc care sunt deciziile, am văzut anumite aluzii din interiorul Partidului Platforma DA că s-ar pregăti să meargă la alegerile prezidențiale separat. Va fi o greșeală, după părerea mea, adică dacă mergi în bloc la locale, deja e cazul să fii împreună până la parlamentare, dar, mă rog, sunt calculele lor, treaba lor. Revenind la situația din majoritatea parlamentară, acolo avem schimbări, cred eu, pentru că dincolo de relația între PSRM și Blocul ACUM există și relația dintre președintele Igor Dodon și Blocul ACUM sau guvern mai curând...”Europa Liberă: Nu e una și aceeași?Valeriu Pașa: „Nu, nu este una și aceeași. Eu aș face diferență și cred că după rezultatele acestor locale anume în Chișinău, după ce Ion Ceban a câștigat Primăria Chișinău, dincolo de faptul că Igor Dodon, practic, l-a fugărit din partid. Deci este ridicol, președintele Dodon nu știe să-și ascundă emoțiile și este ridicol atunci când își afișează interesul politic pe față, când insistă că Ion Ceban trebuie să părăsească partidul, acoperind asta, chipurile, cu intenții nobile, să fie primarul tuturor și chestii din astea. Președintele Dodon poate ar începe el să fie președintele tuturor măcar o zi din mandatul său de patru ani, dar îl impune pe Ceban să iasă din partid. Jocurile sunt foarte clare. Igor Dodon se teme de concurență în partid, i-a căzut pe neprins de veste această concurență prin victoria lui Ceban, care - îi place sau nu, își dorește lucrul acesta sau nu - va deveni un pol de atracție în interiorul PSRM și pe parcursul următorilor doi ani eu cred că vom vedea din ce în ce mai mare distanțare dintre partid și președintele Dodon. Și tot acolo se va soluționa și conflictul între Blocul ACUM sau, mai bine spus, între premierul Maia Sandu și președintele Igor Dodon, pentru că nu există un conflict între PSRM și Blocul ACUM sau PSRM și PAS, sau cumva separat, deci este o tensiune între președinție și guvern. Și singura temă este statul de drept și justiția și preluarea controlului asupra media este din aceeași poveste.”Europa Liberă: Deci, Dvs. considerați că aceste divergențe, să spunem așa, sau ce se întâmplă din acest punct de vedere și în ceea ce ține de reforma justiției, și în ceea ce ține de concentrarea mediatică, e vorba mai întâi de toate de Igor Dodon, de președintele Igor Dodon, și nu de Igor Dodon, președintele și partidul pe care îl patronează, PSRM? Trebuie să facem această distincție?În următorii doi ani vom vedea o distanțare tot mai mare între PSRM și președintele Dodon... Valeriu Pașa: „Este vorba anume de el, pentru că el pune acum în prim-plan nu niște obiective de termen lung pentru partid să livreze cetățenilor rezultate ș.a.m.d., el își pune în prim-plan scopul 1: de a câștiga încă un mandat prezidențial, pentru că se teme că nu va mai primi același suport nelimitat de la Moscova, atâta timp cât încă în luna iunie-mai a acestui an Moscova a arătat cine este resursa importantă pentru ei în Republica Moldova, și anume că este Partidul Socialiștilor, nu personal Igor Dodon, care îi minte, tot a încercat să-i joace. Poveștile astea că el s-a dus acolo în misiune să-l amăgească pe Plahotniuc, Dodon poate să le spună la televizor, dar nu-l crede nimeni, mă rog, nu că nu-l crede, oamenii știu realitatea, în special dacă vorbim de Moscova, dar și în interiorul țării, și în interiorul Partidului Socialiștilor și, respectiv, lucrul acesta îl trage în jos. El este nervos și încearcă cu tot dinadinsul să-și asigure o victorie la alegerile prezidențiale, pentru că va fi extrem, extrem de greu dacă se ajunge în turul doi și dacă eventual ajunge în turul doi cu aceeași Maia Sandu, lui Igor Dodon îi va fi extrem de complicat să câștige.”Europa Liberă: Premierul Maia Sandu i-a cerut, practic, președintelui să înceteze „jocurile pe sub masă” menite să submineze reforma justiției. Ea a afirmat că este gata să lupte pentru o justiție adevărată chiar și în stradă, dacă va fi nevoie. De fapt, unde ar trebui să fie, în opinia Dvs., linia roșie pentru președintele Dodon, depășirea căreia ar lipsi de rost colaborarea de guvernare dintre ACUM și PSRM? Valeriu Pașa: „Dacă vorbim despre părerea mea personală, eu cred că liniile roșii s-au trecut...”Europa Liberă: Când?Valeriu Pașa: „Eu cred că liniile roșii s-au trecut cu numirea directorului CNA, eu cred că o linie roșie s-a trecut cu situația de la Curtea Constituțională și poate ar mai fi, dacă este să le trag după gustul meu. Din câte înțeleg eu, agrementul care există între aceste componente ale alianței – scris, nescris, nu cunosc, habar nu am în ce măsură și cât de intens comunică între ei, dar eu înțeleg că este concursul pentru funcția de procuror general, unde guvernul insistă la președinție să înceteze să facă jocuri, dar în același timp nu și-a făcut nici propriul lucru. Deci, felul în care a organizat Ministerul Justiției acest concurs, această comisie, regulament, criterii sunt un dezastru. Și-i dau deplină dreptate Maiei Sandu, pentru că da, se vorbește de Procuratura Generală, dar principalele jocuri pe care le-a făcut Igor Dodon, le-a făcut anume în puterea judecătorească. Toată povestea asta cu adunările judecătorilor, destituirea și tentative de numire a unor noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în absolut toate acestea există și participarea președinției.”Discursul lui Dodon este o ipocrizie. Să aperi independența sistemului judecătoresc, când este cel mai corupt sistem judecătoresc... Europa Liberă: Cum o vedeți sau cum poate fi descifrată?Valeriu Pașa: „Este suficient să urmăriți ieșirile publice repetate ale președintelui Dodon, când toată lumea sare în sus și spune că „uitați-vă, se fac jocuri de culise” și grupuri de judecători foarte influenți, în frunte cu dl Poalelungi și dl Druță, încearcă să tulbure apele în sistemul judecătoresc, să-și impună propriii oameni în Consiliul Superior al Magistraturii pe termen lung, astfel încât să poată bloca orice tentativă de reformă. Asta îmi spun oameni din societatea civilă, asta o spun oameni din mediul judecătoresc, asta apare în presă și în repetate rânduri iese Igor Dodon și spune: „Lăsați judecătorii în pace, că asta înseamnă independența judecătorilor”. Adică, apărarea judecătorilor corupți din fruntea sistemului, că nu sunt toți corupți, acei care au stat în fruntea sistemului, adică exact narativul pe care a mers Andrian Candu și toți care au condus Ministerul Justiției sub Partidul Democrat. Ei sunt independenți, noi nu ne băgăm la ei, iar judecătoarea Berdilo de capul ei a decis anularea alegerilor. Este exact același discurs pe care acum vedem că îl preia președintele Dodon, care este o ipocrizie. Să vii să spui că aperi independența sistemului judecătoresc în Republica Moldova, când este cel mai corupt sistem judecătoresc...”Europa Liberă: Și atunci, un deznodământ v-ați aventura să preziceți? Pe scurt, vă rugăm.Nu are rost să creștem un nou Plahotniuc în locul celui care a fugit... Valeriu Pașa: „Eu cred că se va ajunge la o reașezare a forțelor posibil chiar în guvern, posibil să asistăm și la ceva remanieri, unele remanieri sunt necesare. De exemplu, performanța ministrei justiției este sub orice critică, respectiv de mult trebuia să fie schimbată și trebuie să devină în general un indicator atunci când un om nu face față să nu se țină de post la nesfârșit. Este normal să se facă remanieri, dar și între partide în parlament, eu cred că până la urmă Igor Dodon nu va reuși să convingă propriul partid să forțeze nota prea tare, pentru că, dacă o va forța, dincolo de împărțirea ministerelor, există, iată, această bătălie pentru justiție și dacă nu se rezolvă ceva cu Procuratura Generală, eu nu dau prea multe șanse de supraviețuire acestui guvern. Maia Sandu va forța nota ca să obțină rezultate reale în justiție și dacă Igor Dodon va sabota toate chestia asta, atunci eu cred că chiar Maia Sandu va fi cea care va rupe această coaliție. Și va avea dreptate. Nu are rost. Pentru ce? Ca să creștem un nou Plahotniuc în locul celui care a fugit?”