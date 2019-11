Fii Sănătos, 5 Noiembrie

18:10

Au platit mii de euro pentru apartamente la bloc, dar suporta mirosul insuportabil de la tomberoanele pline cu gunoi, de langa alt bloc. Rabdarea locatarilor e pe sfarsite si ei sunt gata sa-l actioneze in judecata pe directorul companiei, care a construit ambele blocuri fara a lua in calcul factorul ecologic. Antreprenorul spune ca este in cautarea unei solutii.