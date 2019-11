Un bebeluș cu arsuri pe 90% din suprafaţa corpului transportat cu elicopter SMURD

17:20

Potrivit lui Vitalie Cîvîrjic, tânărul care a iniţiat afacerea, totul a început un an în urmă, de la producerea mierii. „Ne-am întors din Rusia de la muncă şi am decis să deschidem o întreprindere apicolă. Realizarea acestui business a fost posibilă datorită programului „Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia” (SARD), implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). În cadrul acestuia am beneficiat de finanţare de zece mii de euro. De acolo a început totul”, a povestit Vitalie Cîvîrjic pentru gagauzinfo.md, citat de moldpres.Potrivit tânărului, ulterior, familia a hotărât să extindă afacerea, începând să procure utilajul necesar. În prezent, sunt produse mici cantităţi de dulciuri, însă lansarea procesului în proporţii industriale, conceptul definitoriu de brand, gust şi sortiment, încă se perfectează.