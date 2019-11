A început serialul de după alegeri…

15:20

Începând cu ziua de azi, șoferii sunt obligați să circule cu blocurile optice conectate și pe timp de zi. Adevărul e că nu toți respectă regula, fapt pentru care, de dimineață, unii au fost trași pe dreapta de către agenții de patrulare. „ — De la 1 noiembrie până pe 31 martie, obligator, trebuie să conectați farurile. — Am înțeles, cer iertare, am uitat ce dată este azi. — De astăzi să conectați farurile în timpul deplasării, bine? — Da, mulțmumesc. — Bine, o zi bună!” „— Am uitat că e data de 1 noiembrie. — Pentru prima dată vă […]