Evoluția prețurilor: Cele mai favorizate și cele mai perdante ramuri ale agriculturii moldovenești din acest an

11:50

Patru bănci moldovenești au intrat în clasamentul din acest an al celor mai mari 100 de bănci din Sud-estul Europei, elaborat tradițional de către agenția bulgară de știri See News. A patra bancă moldovenească în top 100 din SEE Potrivit clasamentului întocmit în baza rezultatelor financiare din anul 2018, cea mai mare bancă moldovenească, Moldova-Agroindbank, […]