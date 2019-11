Primarul ales al Chișinăului Ion Ceban spune că problema „mirosului urât” de la stația de epurare va fi rezolvată până în vară

05:10

Mulţi se întreabă acum de ce Andrei Năstase, care învinsese anul trecut, a pierdut în faţa socialistului Ceban. Explicaţiile ţîşnesc ca din cornul abundenţei zilele astea. O să încerc să înşir şi eu cîteva constatări, lucruri remarcate de ochiul meu scriitoricesc.Era limpede că victoria de anul trecut, anulată pe nedrept, nu-i putea asigura lui Năstase şi victoria în acest an. Situaţia se schimbase. Plahotniuc, duşmanul cel mare, nu mai exista, iar alianţa cu PSRM a erodat niţel imaginea ACUM-ului şi a lui Năstase. Multora lupta dintre cei doi colegi de la guvernare li s-a părut un soi de farsă. Una e să lupţi cu un inamic incontestabil şi alta e să lupţi cu un partener de guvernare.Năstase a mizat preponderent pe frica de Moscova, pe cînd Ceban a renunţat la sperietorile geopolitice... Fireşte, pot fi găsiţi mulţi vinovaţi, poate fi blamat proverbialul absenteism, dar de vină în primul rînd e însuşi Năstase. El a mizat preponderent pe frica de Moscova, pe cînd Ceban a renunţat la sperietorile geopolitice şi s-a erijat într-un soi de gospodar care se gîndeşte zi şi noapte la drumuri şi la trotuare. În discuţiile televizate s-a văzut cu ochiul liber că Ceban e mai bine pregătit şi că ştie parcă mai bine problemele municipiului. Poate e aşa, poate nu e aşa, dar asta a fost impresia mea.Nu cred că a pierdut partida pro-europeană şi pro-occidentală, aşa cum au declarat unii analişti decepţionaţi. A pierdut Năstase care nu a putut convinge alegătorii şi care pe alocuri a dezamăgit. Cei din ACUM ar trebui să reflecteze şi să găsească nişte explicaţii. Ele există. Dar înfrîngerea lui Năstase nu înseamnă neapărat înfrîngerea pro-europenismului. Nu poate un om să se confunde cu mişcarea pro-europeană şi pro-occidentală.Ceban n-ar trebui să uite că, de fapt, a fost ales de 53% din 40%, adică de o minoritate... Apropo, despre absenteism. Am obosit să tot spun, ani de zile, că absenteismul e şi el un soi de alegere. Cînd 60% din alegători ignoră alegerile, avem o mică problemă cu candidaţii. Şi ar fi de-a dreptul naiv să spunem că aceşti alegători sunt in corpore nişte proşti sau iresponsabili. Mulţi n-au votat deoarece nu aveau ce să aleagă.Cîteva cuvinte despre învingătorul Ion Ceban. Acesta n-ar trebui să uite că, de fapt, a fost ales de 53% din 40%, adică de o minoritate. Dacă avea un alt concurent, putea lesne să piardă. Şi va pierde peste patru ani, dacă nu se va ocupa de problemele reale ale oraşului.