Vladimir Bolea: Există pericolul nemulțumirilor după selectarea procurorului general

Mai mulţi profesori de informatică de la instituţiile de învăţământ din nordul ţării au participat recent la un atelier, în cadrul căruia au aflat despre oportunităţile pe care le oferă piaţa IT din regiune. Evenimentul a fost organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Informaționale (ACETI) și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), în parteneriat cu mai multe companii locale de profil, transmite MOLDPRES. Participanții au remarcat interesul scăzut din şcoli față de informatică. Profesorii au propus ca, împreună cu antreprenorii IT locali, să fie întocmită o listă a competențelor unui specialist din domeniu, pentru a fi propusă elevilor. „Tinerii trebuie să fie orientați încă din școală spre o eventuală profesie în tehnologia informaţiei, conform tendințelor și necesităților actuale”, au subliniat mai mulţi pedagogi. La rândul lor, oamenii de afaceri au afirmat că pe piața IT locală se simte o lipsă acută de specialiști - programatori, designeri, manageri informaționali ş.a. „În municipiul Bălți sunt întreprinderi IT care propun un număr impresionant de locuri de muncă bine remunerate. Acest fapt ar trebui să-i motiveze pe elevii de azi să aleagă pe viitor o profesie în acest sector”, au spus businessmenii. „Îi îndemnăm pe tineri să se afirme într-un domeniu de perspectivă cum este cel al tehnologiei informației. Ne-am propus să facem asta prin intermediul profesorilor de informatică din instituțiile de învățământ din Bălți, adevărați ambasadori IT, de opiniile cărora vom ține cont atunci când vom organiza următoarele evenimente de orientare profesională în IT pentru tineri. Ne propunem să creăm în regiunea noastră un ecosistem IT funcțional, din care să facă parte nu doar specialiști și companii din domeniu, ci și elevi și studenți, care ar putea îmbrățișa o frumoasă carieră în IT chiar aici, acasă”, a menționat președintele ACETI, Ion Bodrug. ACETI a fost lansată în luna septembrie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Programatorilor, marcată în premieră la Bălți. Cu sprijinul partenerilor locali și externi, ACETI își propune să susțină tinerii pasionați de IT prin organizarea unui șir de evenimente de orientare profesională în domeniu. Totodată, ACETI încurajează antreprenorii IT să se asocieze în jurul structurii nou-create, pentru realizarea eficientă a obiectivelor comune.