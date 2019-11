Astăzi în Moldova și în lume

10:50

Deputatul Igor Munteanu spune că blocul ACUM trebuie să analizeze lecțiile înfrângerii candidatului la Primăria Chișinăului Adrian Năstase, inclusiv consecințele pentru continuarea coaliției guvernamentale cu PSRM. Blocul ar trebuie să-și apere cu mai multă intransigență obiectivele de reformă, iar rezultatul de duminică nu înseamnă că PSRM va avea un cuvânt mai greu de spus în coaliția guvernamentală.Europa Liberă: Eșec usturător, aș spune, dle Munteanu, al Blocului ACUM în capitală, unde candidatul dvs. pierde primăria, asta fiind o primă înfrângere de acest fel în ultimele decenii, ca să zic așa. Cum explicați? Ce s-a întâmplat? Există semnale că înșiși socialiștii după primul tur păreau să se fi împăcat cu gândul ca au pierdut. Și când colo – surpriză…Igor Munteanu: „Este un rezultat pe care trebuie să-l înțelegem în toate circumstanțele sale, este, sigur, trist și în același timp trebuie să tragem niște lecții din acest episod. Probabil că pe parcursul zilei de azi vom ajunge la niște concluzii clarificatoare. Este adevărat însă că în ultimele zile s-au întețit atacurile asupra candidatului comun al blocului Andrei Năstase. Aceste atacuri au venit din mai multe direcții, dar cel mai important lucru trebuie să se înțeleagă că, dacă ar fi fost o victorie ar fi fost victoria întregului bloc, dacă este o înfrângere aparține Blocului ACUM. Trebuie să înțelegem că în aceste alegeri complicate a trebuit să plătim costurile alianței cu PSRM, a trebuit să ne confruntăm cu absența unui sprijin mediatic corespunzător pentru durata acestei campanii și, probabil, a trebuit să înțelegem că s-a schimbat un pic și contextul în care a avut loc această campanie.”Europa Liberă: Vorbim imediat și despre asta, dar am auzit analiști vorbind și despre o campanie slabă, o prestație slabă a candidatului pro-european. Am mai auzit păreri și despre faptul că centriștii s-au supărat pe cochetăria ACUM cu unioniștii... Ce vi se pare valabil?Igor Munteanu: „Este cert că Chișinăul a fost în acest moment arena unor lupte pe plan național. După cum ziceam, cred că a trebuit să plătim un preț al acestei alianțe provizorii, conjuncturale cu PSRM, prețul destituirii regimului pe care l-a reprezentat anterior Plahotniuc și evident că această tranziție neîncheiată a avut și multe neîmpliniri și probabil că publicul care întotdeauna are dreptate a simțit că anumite rezultate nu au fost livrate în timp util și aceste lucruri au fost puse pe seama prestației candidatului Blocului ACUM. Ceea ce înseamnă că probabil trebuia să fim mai buni, trebuia să fim mai bine articulați și trebuia să avem grijă de felul în care sunt administrate resursele în această campanie.”Europa Liberă: Nu credeți totuși că e o greșeală a Blocului ACUM că a mizat pe acest candidat? S-a vorbit în ajun de campanie despre prestația nu tocmai prea bună de la Interne a candidatului, s-a vorbit și despre alte lucruri, lumea nu a înțeles acel episod cu crucifixul la Interne...Igor Munteanu: „Liliana, să știți că câte persoane atâtea opinii. Eu cred că noi am avut un candidat bun, au fost anumite lucruri la care trebuia să fim probabil mai articulați, în sensul că trebuia să avem niște strategii de răspuns mai bine conturate.”Europa Liberă: La asta vă refereați când ziceați că s-a schimbat contextul sau la altceva?Igor Munteanu: „Da, mă refeream la faptul că nu am răspuns imediat și eficient la disproporția răsunătoare de resurse care au fost alocate în această campanie, zeci de mii de billboarduri care trebuie să fie raportate și trebuie să înțelegem cum au fost finanțate.”Europa Liberă: Dar cum ați fi putut răspunde altfel?Igor Munteanu: „Foarte simplu, prin apelul legal la Comisia Electorală Centrală și la investigațiile care ar fi trebuit să demonstreze proveniența resurselor alocate.”Europa Liberă: Eu înțeleg corect că aveți dubii vizavi de legalitatea finanțării campaniei contracandidatului lui Năstase?Igor Munteanu: „Sigur! Și acest lucru demonstrează, de fapt, că dezoligarhizarea pe care noi am mizat foarte mult nu a progresat suficient de rapid spre crearea unui sistem politic care să funcționeze după merite. Acest lucru într-un fel cuprinde și ezitările care s-au întâmplat în ultimele luni de zile, de fapt, într-o perioadă suficient de scurtă pentru ca să ne convingem că rezultatele pot fi livrate.”Europa Liberă: Dar care ar putea fi explicația? De ce nu ați avut altă reacție la ceea ce vi se pare că s-a făcut incorect?Igor Munteanu: „Pentru că, într-adevăr, a fost o experiență limitată în eliminarea tuturor structurilor și sechelelor regimului reprezentat de Plahotniuc în procuratură, în instituțiile de drept, în toate acele structuri care au preferat probabil să se apropie de un alt centru de putere. Acesta a fost prețul ultimelor luni și acest lucru s-a răsfrânt asupra rezultatelor din această campanie.”Europa Liberă: Și credeți că această încercare va continua? Ce consecințe, dle Munteanu, va avea acest rezultat? Am auzit comentatori care au spus că pierderea capitalei va submina foarte mult poziția Blocului ACUM. Au apărut premise ca PSRM să câștige și prezidențialele, și majoritatea în caz de alegeri anticipate?Igor Munteanu: „Eu cred că este o concluzie eronată situată acum pe baza acestei înfrângeri de parcurs, cineva ar putea să câștige toată puterea, acest lucru...”Europa Liberă: Dar cam mereu s-a întâmplat așa – ce se întâmpla în capitală, pe urmă se replica la parlamentare, la prezidențiale.Igor Munteanu: „Această bătălie pentru Chișinău s-a consumat, trebuie să ne repliem, este obligația noastră să înțelegem, să tragem concluziile și să avem o poziție mai bună pe viitor. În continuare, Blocul ACUM reprezintă expresia sau emanația unei tranziții care nu s-a încheiat. Această tranziție trebuie să conducă la niște rezultate care să echilibreze sistemul politic din Republica Moldova. Să nu uităm că în afară de Chișinău au existat multe rezultate pozitive pentru bloc în aceste alegeri locale. Este important însă să înțelegem exact că fără rezultate livrate și cetățenilor, și instituțiilor statului această tranziție niciodată nu va fi încheiată, trebuie să accelerăm transmiterea de semnale puternice că în Republica Moldova nimeni nu poate să obțină toată puterea și să-și limiteze apetitul. În același timp, evident că noi trebuie să salutăm până la urmă un rezultat, acest rezultat este bazat pe votul majoritar al cetățenilor din acest municipiu și trebuie să mergem mai departe.”Europa Liberă: Până atunci, în această săptămână probabil toată lumea va sta cu ochii pe Parlament atunci când se va examina moțiunea de cenzură înaintată anterior de democrați. Vreau să înțeleg cum priviți Dvs. ideea că acum dl Dodon ar putea avea certitudinea că Vlad Plahotniuc nu se mai întoarce, pentru că are niște dosare deschise în Republica Moldova și ar putea eventual să meargă pe o apropiere de PD. Vreau să înțeleg dacă ați examinat acest scenariu.Igor Munteanu: „Vreau să vă spun că dacă dânsul va dori să forțeze nota și va dori să se dispenseze de orice fel de sprijin parlamentar, va bate în continuare în Guvernul reprezentat în acest moment de Blocul ACUM, noi suntem pregătiți pentru orice fel de modificare sau schimbare. În continuare ne vom pregăti pentru viitoarele bătălii, nu vom permite însă nimănui să folosească instituțiile statului în promovarea propriilor interese înguste și, respectiv, dacă își va dori să lucreze cu democrații pe care îi va „smulge” din formațiunea respectivă sau va dori să formeze un alt Guvern, vom vedea...”Europa Liberă: Ce aveți în vedere când spuneți că „nu vom permite nimănui să folosească instituțiile statului”?Igor Munteanu: „Am menționat anterior că în această campanie au fost folosite în mod nediscriminat, adică fără nici un fel de contrapondere, resurse uriașe – și mediatice, și financiare – noi trebuie în acest moment să înțelegem care au fost sursele lor și să nu permitem să se întâmple acest lucru pe viitor. Să vedem dacă Comisia Electorală Centrală a vegheat asupra acestor cheltuieli și să vedem dacă rezultatele care trebuie să fie confirmate prin procesele-verbale care în acest moment trebuie să ajungă la sediu. Vor fi validate și nu există nici un fel de dubiu asupra legalității alegerilor.”Europa Liberă: Faptul că această coaliție la momentul creării a fost cumva dacă nu susținută, cel puțin primită cu deschidere din exterior ar putea avea vreun rol în evenimentele ulterioare?Igor Munteanu: „Sigur că da. Această apropiere a fost determinantă pentru scoaterea de la guvernare a regimului Plahotniuc, dar acest sprijin a fost condiționat din capul locului și în continuare va rămâne condiționat, astfel încât Republica Moldova să nu devieze spre practici care ar putea să dorească să favorizeze unii jucători sau actori politici. Sprijinul condiționat este legat de statul de drept, dar și de felul în care ne onorăm obligațiile față de Consiliul Europei și față de Uniunea Europeană prin Acordul de Asociere. Aceste referințe vor sta în continuare la temelia deciziilor noastre, ale Blocului ACUM și ale celor două componente ale sale, doar că de acum înainte vom fi mult mai intransigenți față de orice fel de abateri sau folosire abuzivă a resurselor și a altor pârghii ale statului în folosul unor anumite grupuri.”Europa Liberă: O singură întrebare, dle Munteanu, pentru că nu mai avem timp. Vom continua, sigur, să analizăm rezultatele votului. „Miercuri voi crea coaliția în CMC”, a declarat aseară, după vot, Ion Ceban. „Sunt doar trei raioane în care încă nu ne-am înțeles cu ACUM”. Puteți confirma această informație?Igor Munteanu: „Astăzi vom trage concluziile în cadrul blocului și a Platformei Demnitate și Adevăr, pentru ca să înțelegem exact dacă rezultatele sunt acceptate, dacă nu sunt alte dubii asupra legalității lor, după care vom înțelege care va fi strategia și tactica consilierilor aleși pe listele Blocului ACUM în următoarele luni și săptămâni.”