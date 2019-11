Hillary Clinton a transmis un mesaj dur la adresa lui Mark Zuckerberg: „Ar trebui să plătească!”

11:10

„Noi suntem din Călărași, dar locuim la Orhei, închiriem o locuință. Avem contract, dar nu este întărit la notar, deoarece domnul la care locuim are 90 de ani. Am trei copii de vârstă preșcolară, până acum am fost plecați peste hotare. Acum vreau să mă angajez în câmpul muncii, dar nimeni nu vrea să-mi ia copiii la grădiniță. Autoritățile din Orhei îmi refuză acest lucru sub pretextul că nu avem viză de reședință. Am fost mai întâi la asistența socială, ne-au înregistrat în catalog, menționând c...