Populația R. Moldova a scăzut cu 190 de mii de oameni în ultimii cinci ani

02:50

Analistul politic de la București, despre rezultatele preliminare ale scrutinului pentru funcția de primar al Chișinăului. Europa Liberă: Vă surprind rezultatele alegerilor locale din Chișinău și ce semnificație ar avea victoria pe care a obținut-o socialistul Ion Ceban? Și cum va fi pe viitor guvernată Republica Moldova după acest vot?Armand Goșu: „Mi-ați pus mai multe întrebări și vă răspund pe rând. La Chișinău, în special, mă surprind rezultatele, mă surprinde și scorul, diferența destul de mare dintre cei doi candidați. Nu mă așteptam la această diferență. În ce hal aceste rezultate vor influența viitorul acestei coaliții, aici ar trebui o discuție mai largă. E clar că Dodon și socialiștii se simt întăriți de pe urma rezultatului de la Chișinău. Și în urma rezultatului din Chișinău – atenție, nu rezultatului general de la alegerile locale –, dar rezultatul din Chișinău are un impact enorm asupra întregii vieți politice din Moldova. Socialiștii lui Dodon nu vor rupe, cel mai probabil, coaliția de guvernare, pentru că PD-ul nu e un aliat suficient de credibil la Bruxelles. Oricum, Moscova n-are bani ca să dea sume mari ca să susțină Moldova, tot Bruxelles-ul va fi principalul donator. Or, acolo singură Maia Sandu și Guvernul, și colegii ei din ACUM au cheia ca să pătrundă pe culoarele strâmte ale Bruxelles-ului și să obțină bani pentru Republica Moldova acum, în pragul iernii. De aceea aș vedea mai degrabă că această coaliție va supraviețui. În urma votului din Chișinău e totuși evident că pozițiile ACUM și influența lui în Guvern va fi ceva diminuată. E și normal să fie așa.”Europa Liberă: La Chișinău sunt tot mai multe voci care spun că pe stânga nu s-au înghesuit prea mulți competitori, așa cum i-ar fi avut Andrei Năstase în propria grădină, inclusiv unii care l-au subminat într-un fel și au făcut trimitere chiar la partida pro-unionistă. Dvs. ce credeți despre aceste declarații care se fac?Armand Goșu: „Sigur că și declarațiile belicoase ale unioniștilor, să le spunem, împotriva lui Năstase, și criticile mai vechi, și atitudinea lui Țîcu, toate lucrurile astea sigur că au contat. Până acum câteva ore era aproape general acceptat printre analiști și printre politicieni narativul că, vezi Doamne, aceste alegeri sunt o repetare a celor de anul trecut și la fel ca și anul trecut Năstase se află cu 9-10% în spatele lui Ceban, iar în turul doi a revenit și a câștigat pe turnantă, pentru că voturile unioniștilor... Acest narativ e o prostie, cine crede în el e om neserios. De fapt, anul trecut era o altă situație politică și atunci Năstase întruchipa dorința de a rupe lanțurile unui regim oligarhic, iar populația de asta a și votat masiv cu el. Or, interpretând acum fără Plahotniuc în țară cam aceeași palitră și sperând că vin către tine voturile unioniștilor, care te-au atacat luni de zile, pentru că ai făcut alianță cu socialiștii lui Dodon, s-a dovedit o strategie greșită.Anul trecut era o altă situație politică și atunci Năstase întruchipa dorința de a rupe lanțurile unui regim oligarhic... Ca să păstreze Chișinăul, cu siguranță Blocul ACUM ar fi putut foarte ușor să facă acest lucru, numai că nu trebuia să încălzească această ciorbă stătută a geopoliticii, pentru că ea n-a funcționat nici anul trecut, e o minciună cei care spun că a funcționat, nu, ea n-a funcționat. Anul trecut, Năstase nu a câștigat pentru că geopolitica, ci pentru că Plahotniuc era, în mod clar. Revenind la o, își închipuia la o ciorbă geopolitică, evident, n-avea cum să câștige. Deci, nu geopolitica l-a făcut atunci să câștige, ci Plahotniuc, iar acum fiind absent Plahotniuc, trebuia să-l oblige să schimbe strategia electorală. Apoi au fost și atacurile care se concentrară și la care el a fost supus și este supus de mulți ani de zile, dar, în primul rând, în ultimele luni în urma alianței cu socialiștii, împotriva Blocului ACUM, a Maiei Sandu și a lui practic au fost acțiuni directe de linșaj mediatic din partea unor oameni aparent bine intenționați, dar un fel de idioți utili ai socialiștilor, care au subminat, se vede, dramatic poziția lui Năstase, astfel încât Ceban a câștigat. Sigur, nu-i o tragedie că Ceban a câștigat Primăria Chișinăului după trei mandate de-ale unionistului, să-i spunem, Chirtoacă, care a lăsat Chișinăul care arată azi ca un Bagdad după bombardamentele americane. Să sperăm că dl Ceban, cunoscut ca pro-rus, deși lucrurile astea sunt mai degrabă așa, de vândut publicului care nu înțelege Republica Moldova și socialismul, stângismul lui nu au nicio valoare, el are în spate, țineți minte, totuși niște businessuri din construcțiile de locuințe, de blocuri foarte puternice. Să vedem ce va face el din Chișinău.”Cred că această înfrângere o să-i țină mai bine uniți, decât i-ar fi ținut o victorie... Europa Liberă: Dvs. ați spus că poziția lui Andrei Năstase a fost subminată, viitorul politic va fi afectat? Ce se poate întâmpla în cadrul Blocului ACUM, pentru că cineva spunea că au apărut fisuri între PPDA și PAS?Armand Goșu: „Eu cred că această înfrângere o să-i țină mai bine uniți, decât i-ar fi ținut o victorie. Probabil că o victorie a lui Năstase la primăria capitalei i-ar fi alimentat proiectul de a candida la președinție. Or, ideea că va candida cu succes la președinție ar fi putut să-l determine să iasă de la guvernare, să forțeze în primăvara anului viitor o ieșire de la guvernare. Or, ieșind rănit din această confruntare electorală, probabil că Năstase se va gândi mai atent la următorii pași pe care îi are de făcut. În raporturile cu partenerul din ACUM, cu Maia Sandu, probabil că Năstase va trebui să-și mai tempereze, să fie mai deschis pentru colaborare. Oricum, ei colaborează mult mai bine decât scrie presa sau circulă zvonurile pe la Chișinău și asta s-a văzut și în această campanie, ori nu văd deloc de ce pierderea primăriei de către Năstase ar duce la ruperea coaliției. Mai degrabă lucrurile stau invers, va întări și mai mult această coaliție.”Europa Liberă: Această victorie a PSRM ar putea să-i îmbete și să ceară mai multe portofolii în Executiv?Armand Goșu: „Bineînțeles că asta se va întâmpla. Chiar și spusesem mai devreme că această victorie la Chișinău le va da aripi socialiștilor ca să forțeze negocieri și împărțirea unor portofolii și să nu se mulțumească cu niște portofolii puțin importante. Fără doar și poate, Maia Sandu și ACUM nu pot să stea la guvernare și să țină un Guvern cu 26 de deputați, Parlamentul Republicii Moldova având 101, or, aliații lor, socialiști au 36 de mandate. În mod normal ar trebui oarecum acest raport 36 la 26 să se regăsească și în compoziția Guvernului, Guvern care, repet, e condus de Maia Sandu. Deci, teoretic, cel puțin, Guvernul ar trebui condus de socialiști, principalele ministere ar trebui să meargă la socialiști, dacă e să respectăm regula democrației, care ține oarecum și de aritmetica rezultatelor electorale. Cred că acest lucru nu se va întâmpla, nu se va întâmpla pentru simplul motiv că socialiștii nu au credibilitate la Bruxelles, iar Moldova are nevoie ca de aer de fondurile Uniunii Europene sau ale Fondului Monetar Internațional ca să supraviețuiască și în această iarnă.”Nu este în interesul Blocului ACUM să meargă la anticipate... Europa Liberă: Deci lăsați să se înțeleagă că mai degrabă coabitarea va fi, și nu declanșarea alegerilor anticipate?Armand Goșu: „Dacă ar fi alegeri anticipate pentru ce? Se schimbă ceva?”Europa Liberă: Igor Dodon lăsa să se înțeleagă că s-ar putea și anticipatele să bată la ușă.Armand Goșu: „Sigur, oricând trebuie să fim pregătiți pentru anticipate, dar nu este în interesul Blocului ACUM să meargă la anticipate, iar Dodon, dacă are iluzia că o să intre într-o coaliție, într-o combinație cu Partidul Democrat și o să-i deschidă Partidul Democrat niște uși la București, și prin București să obțină bani de la Bruxelles, ar face bine să-și reamintească că totuși Plahotniuc, care era mult mai înșurubat în relațiile cu Bucureștiul, n-a reușit să facă treaba asta în ultimii ani. Deci, mai degrabă aș paria cu o cotă de, nu știu, doi la unu, dacă vreți, pe menținerea acestei coaliții încă cel puțin până în primăvara anului viitor.”