Ion Ceban, gata să renunțe la calitatea de membru al PSRM și propune coaliție cu ACUM în CMC

Politologul Dionis Cenușa susține că Ion Ceban a reusit ceea ce colegii lui de partid Igor Dodon si Zinaida Greceanii, si nici el un an in urma, nu au reusit si anume sa castige alegerile in Chisinau. Potrivit expertului, în Capitală nu se votează doar pe principii geopolitice, chiar dacă Moscova este satisfacutăde victoriile Socialistilor în țară și în Chișinău.„Ce urmeaza?1. Revenirea lui Nastase la MAI si o competitie acerba cu Maia Sandu pentru atentie si popularitate.2. Dureri de cap pentru premier si guvern, care vor trebui sa faca concesii in fata lui Nastase pentru a domoli spiritul competitiei din interiorul ACUM.3. Intensificarea luptei in interiorul coalitiei de guvernare si respectiv teste post-electorale de evaluare a trainiciei coalitiei.Daca ACUM se resemnează si acceptă rolul secundar in preferintele populatiei, atunci coalitia are sanse sa supravietuiasca.