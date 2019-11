Elevii din satul Pepeni au pornit un proiect de voluntariat, menit să ajute copiii din orfelinate

08:45

Luptătorul de stil greco-roman din Moldova, Valentin Petic a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial Under 23. Turneul internațional are loc în orașul Budapesta.