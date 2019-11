Are sens să plătești oamenii pentru a avea copii?

16:50

PE SCURT Comunitatea Cornwall din Marea Britanie a reușit să renunțe definitiv la paiele, tacâmurile, sticlele și cutiile din plastic de unică folosință. Astfel că, alte 330 de orașe își propun să o urmeze. Anul trecut, Penzance a devenit primul oraș din Marea Britanie care a primit statutul de „fără plastic” de la Surfers Against […] The post Cum un oraș britanic a reușit să renunțe definitiv la plastic appeared first on Moldova.org.