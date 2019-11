Ce spun analiștii politici despre victoria socialistului Ion Ceban

Analistul politic Ion Tăbârță a menționat că retorica geopolitică nu a mai existat sub forma atât de pronunțată ca până acum. Într-o declarație făcută pentru IPN, analistul politic este de părere că victoria socialistului Ion Ceban în alegerile pentru postul de primar al capitalei a avut loc într-un context politic inedit, când doi poli geopolitici se află împreună la guvernare și a menționat că retorica geopolitică nu a mai existat sub forma atât de pronunțată ca până acum. „Ion Ceban nu este un politician de stânga în mod clasic, care să meargă pe aspecte geopolitice strict pro-ruse. Dimpotrivă, el a încercat să vină spre centru, a abordat orașul din perspective administrative”, a spus Ion Tăbârță. Analistul a menționat că Ion Ceban nu a avut mesaje anti-românești, ceea ce a fost important pentru electoratul de dreapta. „Andrei Năstase nu a fost un candidat pronunțat unionist, de dreapta. Da, el a vorbit despre relații foarte apropiate cu România, despre modelul românesc în dezvoltarea orașului, dar nu are profilul pronunțat al unui candidat cu mesaje pro-românești”, a spus Ion Tăbârță. Analistul a conchis că aspectul politic inedit în care au avut loc alegerile și profilul personal al candidaților au dus preluarea Primăriei Chișinău de stânga politică. Analistul politic Anatol Țăranu vede eșecul lui Andrei Năstase prin dezamăgirea electoratului de dreapta, în special a segmentului unionist, față de alianța dintre blocul ACUM și PSRM. „Al doilea lucru care trebuie luat în considerație este prestația slabă a lui Andrei Năstase în campania electorală. El a pierdut confruntarea cu Ion Ceban pe teme care țin de capacitate managerială și cunoașterea problemelor Chișinăului”, a spus Anatol Țăranu. Politologul Victor Stepaniuc consideră că această campanie bună a socialiștilor a fost un factor al alegerii lui Ion Ceban în funcția de primar. „Ion Ceban a pornit de la faptul că astăzi capitala are nevoie de un primar, un gospodar, un om echilibrat și competent, deschis spre colaborare cu toate forțele sociale și politice, deschis pentru toate spațiile, pentru toți vectorii geo-politici”, a declarat Victor Stepaniuc conform IPN. Politologul a precizat că tacticile alese de Andrei Năstase în campania electorală au fost greșite. „Un alt aspect este lansarea lui Andrei Năstase în această campanie electorală. Funcția de viceprim-ministru pe care o deține este una foarte importantă în stat. Când el se dezice de această funcție după patru luni de zile, fără să realizeze succese vizibile, o parte din electoral a văzut că, de fapt, Andrei Năstase încearcă să se lanseze în campania pentru alegerile prezidențiale”, a declarat Victor Stepaniuc. Potrivit politologului, victoria lui Ion Ceban a fost asigurată de electoratul centrist, pragmatic, care așteaptă un oraș curat, îngrijit, cu problemele soluționate.

