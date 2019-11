Incident grav la un club de swingeri din Germania

09:30

Mierea de albine naturala este un ingredient excelent pentru sanatate: adaug-o in apa in care faci baie, foloseste-o in masca pentru fata sau ca bautura relaxanta – si vei beneficia de proprietatile sale antibacteriene care ajuta la tratarea infectiilor, a problemelor de piele si a stresului. Principalul ingredient al mierii este fructoza.Comparat cu zaharul alb, fructoza este descompusa in organism mult mai incet, ceea ce inseamna o crestere moderata a glicemiei. Totodata, mierea contine proteine, minerale (precum fier, cupru, fosfor, potasiu si sodiu), enzime si vitamine, in special compexul de vitamine B.Culoarea mierii difera in functie de tipul ei. Culoarea inchisa indica un nivel de antioxidanti mai ridicat. Este important de retinut ca mierea incalzita la o temperatura de peste 40 de grade isi pierde toate calitatile benefice sanatatii.In afara faptului ca o poti manca, iata alte moduri in care poti folosi mierea de albine pentru a beneficia din plin de efectele sale: