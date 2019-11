Planurile lui Ion Ceban pentru ziua de luni

22:00

„Azi învingem, învingem împreună”. Asta a declarat socialistul Ion Ceban în prima conferință de presă după închiderea secțiilor de vot. „Împreună cu echipa am urmărit cum se desfășoară acest proces, azi au fost multe tentative de a ne denigra, dar nu am reacționat la aceste lucruri. În campanie am depus toată energia ca să avem o campanie curată și cred că mi-a reușit. Ne așteptăm la victorie. Vo