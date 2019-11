Alexandru Botnari câștigă încă un mandat de primar în Hîncești

Potrivit datelor din procesele verbale procesate 5 din 5 Alexandru Botnari a acumulat (2606) de voturi, iar Marcel Petrușan (2324) de voturi. ... The post Alexandru Botnari câștigă încă un mandat de primar în Hîncești appeared first on Hîncești 24 Online.

