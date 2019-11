Ce atribuţii are primarul general al Capitalei

Potrivit legii, primarul are un şir de atribuţii legale, între care numirea pretorilor, a vicepretorilor şi a şefilor de întreprinderi municipale. Salariul lunar al edilului este de 18 mii de lei, suplinit cu mai multe sporuri. Primarul general este șef al administrației publice municipale şi asigură executarea deciziilor adoptate de Consiliul Municipal. Conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice municipale. Mai exact, trebuie să se asigure că oraşul este salubrizat, drumurile - reparate şi deszăpezite că transportul public circulă fără probleme sau că persoanele care au nevoie beneficiază de asistenţă socială. De asemenea, edilul are grijă de buna funcţionare a pieţelor şi a locurilor de distracţie şi agrement. Primarul participă la ședințele consiliului local și are dreptul să se pronunțe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterilor, dar nu are drept de vot. Edilul este cel care trebuie să asigure elaborarea proiectului de buget al municipiului pentru următorul an calendaristic. Potrivit legii, primarul poate să interzică spectacole, concerte sau alte manifestări publice care atentează la ordinea și liniștea publică.

