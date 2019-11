Philadelphia ramane neinvinsa in noul sezon de NBA. Gruparea s-a impus la limita, in fata celor de la Portland Trail si a adunat cinci victorii in tot atatea meciuri - VIDEO

Philadelphia ramane neinvinsa in noul sezon de NBA. Gruparea s-a impus la limita, in fata celor de la Portland Trail si a adunat cinci victorii in tot atatea meciuri - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md