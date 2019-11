Constatările observatorilor Promo-LEX privind desfășurarea scrutinului până la ora 14:00

17:00

Deși toți demnitarii și funcționarii sunt obligați să publice proveniența banilor încasați de ei sau membrii familiei, prin intermediul Declarației de avere și interese personale, Andrei Năstase, Ministrul de Interne și actualul candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău ascunde aceste date. Mai exact ascunde de unde au fost ridicați acești bani.Astfel, în declarația privind averea și interesele, depusă după ce a acces în funcția de Ministru de Interne, în dreptul numelui soției sale, care este hașurat (pentru că reprezintă date cu caracter personal) este trecut: companie germană – fără a fi specificată denumirea acesteia. Astfel Năstase ascunde proveniența reală a banilor sau a entității juridice sau fizice care îi oferă venituri lui sau membrilor familiei lui.Ca declarația pentru anul 2018 a lui Nastase să nu dispară din întâmplare de pe site-ul Comisiei Naționale de Integritate, am salvat-o și noi. Declarație Andrei Năstase by Scheme MD on ScribdAstfel, potrivit documentului oficial, peste 95 de mii de euro au fost luate, spune Năstase, de la o companie germană, ( ca și cum ai spune – de la un prieten) sfidând astfel legea și ideea declaratiei de avere si interese in sine și ascunde în mod ilegal de opinia publică sursa reală de venit.Anterior presa de investigație a relatat despre sumele enorme care au trecut prin conturile familiei lui Năstase și care proveneau din firmele lui Victor Țopa. Cel mai probabil Năstase a încălcat legea și nu a specificat de unde are bani în 2018 anume pentru ca să nu iasă la iveală că soția sa ar primi bani de la una dintre firmele nașului său de cununie, condamnat în Moldova la ani grei de închisoare și care este fost partener de business cu oligarhul Vladimir Plahotniuc. Acest lucru s-ar fi rasfrânt urât asupra ratingului său. Ca să nu piardă puncte electorale a decis să încalce legea.În afară de instituțiile de control din Republica Moldova care au permis în plin proces de dezoligarhizare și reformare a justiției aflarea mai bine de patru luni în funcția de ministru a unei persoane care ascunde date de interes public și încalcă astfel legea, apar întrebări și către CEC. Și anume: cum a acceptat candidatura unei persoane care a depus o declarație completată cu încălcări clare si vizibile. Or, unul dintre actele prevăzute în articolul 49 al codului Electoral, privind înregistrarea candidaților, prevede exprese depunerea acestei declarații la CEC.Spre comparație vă propunem să treceți cu ochii peste declarațiile celorlalți lideri ai coaliției de Guvernare sau a contracandidatului său în cursa pentru Chișinău:Delcarația Maiei Sandu specifică expres de unde a luat banii nu doar suma obținută: https://declaratii.cni.md/Documents/cni/previewDocHas/id/361745Declarația lui Igor Dodon poate fi accesată aici. Numele soției e hașurat, dar nu și instituția de la care a primit bani: https://declaratii.cni.md/Documents/cni/previewDocHas/id/338862Așa arată declarația depusă de Ion Ceban: https://declaratii.cni.md/Documents/cni/previewDocHas/id/356070Simțiți diferența? Ce ascunde Năstase și de ce nu reacționează organele de control? P.S. ca să omitem din start speculațiile facem trimitere direct la legea privind declararea averii și a intereselor personale care spune că Nu sînt publice şi constituie informaţii cu acces limitat datele conținute în declarații referitoare la numărul de identificare atribuit subiectului declarării, domiciliul și numărul de telefon al subiectului declarării, numele, prenumele, anii de naștere, adresele şi numerele de identificare ale membrilor de familie și ale concubinului/concubinei lui, adresele şi numerele cadastrale ale bunurilor imobile, numerele de înmatriculare ale bunurilor mobile, numerarul în monedă națională sau valută străină care nu face obiectul depunerilor financiare, numerele conturilor bancare, bunurile sub formă de metale sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, colecțiile de artă, de numismatică, de filatelie, de arme și semnătura subiectului declarării.