LIVE TEXT // Cum se desfășoară turul II al Alegerilor Locale Generale

09:20

PE SCURT Proiectele mici dezvoltă orașe mari. O nouă mișcare de dezvoltare a spațiilor publice DIY – Do It Yourself, ia amploare în mai multe orașe turcești de pe litoralul Mării Negre. Astfel, lucrurile și obiectele, cărora de multe ori nu le mai dăm nici cea mai mica șansă de a mai fi folosite vreodată, […] The post De ce spațiile publice DIY încep să se dezvolte în Turcia appeared first on Moldova.org.