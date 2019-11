Un vulcan a erupt pe o insulă din sud-estul Japoniei

18:40

Suedeza de 16 ani cu Sindromul Asperger, o tulburare din spectrul autismului, a mărturisit că pasiunea ei pentru activismul de mediu s-a născut după ce a învățat despre asta în școală, potrivit Daily Mail. „Am început să citesc despre asta (despre problemele de mediu) și, pe măsură ce am citit, am înțeles mai mult și, odată ce am înțeles pe deplin, nu puteam să privesc în continuare în altă parte”, a spus Greta Thunberg. Întrebată de Ellen DeGeneres despre comentariile făcute de Donald Trump dup...