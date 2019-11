PRIORITATE NAŢIONALĂ: Construcţia autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odesa şi accesarea fondurilor europene în acest sens

21:20

Echipa națională de Robotică a devenit CAMPIOANĂ la trei categorii la competiția internațională de profil “First Global Dubai”. Astfel, echipa de Robotică a Republicii Moldova a devenit câștigătoare la următoarele categorii: Grand Challenge Award – Most Cumulative Points FIRST Global Winning Alliance Ustad Ahmad Lahori Award for Innovation in Engineerig În zilele următoare […]